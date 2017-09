Zelfbeheer sportclubs Midden-Drenthe in 2020

Sportclubs in de gemeente Midden-Drenthe moeten vanaf 2020 meer huur gaan betalen voor hun buitenaccommodaties. De maatregel is een prikkel om zelfbeheer bij de clubs te stimuleren.

BenW wil de huurtarieven ook anders gaan vaststellen. Nu gebeurt dat op basis van het aantal velden, straks op basis van het aantal competitiespelende teams.

Een oude belofte

Zelfbeheer houdt in dat clubs financieel en bestuurlijk zelf zorg dragen voor hun accommodatie. Ook het groot onderhoud, nu nog uitgevoerd door de gemeente, moet voor rekening van de sportclubs gaan komen. Daarvoor stelt de gemeente jaarlijks budget beschikbaar.

De maatregelen staan in een plan van BenW dat binnenkort door de gemeenteraad wordt besproken. “Het plan is een inlossing van een oude belofte”, zegt sportwethouder Gerard Lohuis.

Zelfbeheer is uiteindelijk goedkoper

Nu worden clubs niet gelijk behandeld. Vier van de elf buitensport clubs beheren hun accommodaties al zelf. “Dat is uiteindelijk goedkoper voor de clubs. Want minder kosten voor de clubs betekent dat de contributie omlaag kan”, legt Lohuis uit. En per speler betalen levert een gelijkwaardiger verdeling op.

Verenigingen zijn huiverig

Weinig clubs zien het zitten om de overstap naar zelfbeheer te maken. Mede omdat dit een te grote wissel zou trekken op de vrijwilligers. De verenigingen vrezen een gebrek aan deskundigheid en vinden bovendien de financiële risico’s te groot.

Vv Wijster ging 20 jaar geleden al over tot zelfbeheer. De stichting Sportvoorziening Wijster regelt de verhuur van de sporthal en de voetbalvelden. Voorzitter Bart de Vries begrijpt de huiver wel. “Deskundigheid huren we extern in. Wij hebben nu 20 jaar ervaring en tot nu toe lukt het om de boel draaiend te houden.”

Forse lastenverhogingen

“Elk jaar krijgen wij extern advies over het onderhoud van de velden en dat werkt. Maar dat neemt niet weg dat de clubs aankijken tegen forse lastenverhogingen”, stelt De Vries. Om de financiële gevolgen te beperken, wil de gemeente de maatregelen gefaseerd invoeren.

