MHV Meppel vraagt gemeente om gelijke behandeling

Harald Dinkelberg, voorzitter van de Meppeler Hockeyvereniging (MHV), pleit bij de gemeente Meppel voor een gelijke behandeling m.b.t. de aanleg van sportaccommodaties.

MHV is aan een tweede waterveld toe. “Maar wij moeten ook dit veld uit eigen middelen betalen.” Voorzitter Dinkelberg stelde dit op 19 september in de raadscommissie aan de orde.

Bijna 1 miljoen euro

“Meppel heeft de aanleg van de accommodatie voor bijna alle sportclubs betaald. En onze club heeft voor een veilig en sporttechnisch wenselijk veld zo’n 800.000 euro nodig”, stelt Dinkelberg. “Daarmee zou de MHV weer zo’n 20 jaar vooruit kunnen.”

De club investeerde zelf al in het huidige semi-waterveld. Samen met dit veld zou MHV in dertig jaar tijd meer dan 1 miljoen euro in de sportaccommodatie moeten steken.

Meppel heeft geen geld

“MHV moet door de investeringen in het veld naar verhouding meer contributie vragen dan andere sportclubs. En dat terwijl de accommodaties bij andere sportclubs wel op kosten van de gemeente zijn aangelegd.” Maar Meppel geeft aan dat er geen geld is om de veldaanleg te betalen. De gemeente stelt: “wat er niet is, kunnen wij ook niet geven.”

MHV vraagt om gelijke behandeling

“Ik ben hier niet om een klaagzang te houden”, stelde Dinkelberg. “Maar ik wil wel een lans breken voor een gelijke behandeling van alle clubs. En ik wil ook graag dat de gemeente als dat mogelijk is, in onze accommodatie investeert.”

“Want pas dan kan MHV de contributie op het niveau brengen zoals bij andere clubs. Meppel verdient een mooie hockeyclub. En het zou toch mooi zijn als MHV in 2031 als financieel gezonde club, haar 100-jarig bestaan kon vieren?”

Geen garantie luchthal

Begin 2019 wilde BenW van Meppel ook al niet garant staan voor de plaatsing van een luchthal in Nijeveen. Met name kv DOS ’46 heeft veel meer ruimte nodig om de jeugdteams te laten trainen.

