MFA Klimmen is weer een stap dichterbij

De gemeenteraad in Voerendaal (Zuid-Limburg) stemde op 13 februari in met een extra investering van bijna 3,4 miljoen euro voor de MFA Klimmen. Daarmee is de realisatie van deze voorziening in de kern Klimmen weer een stap dichterbij.

Voerendaal moet hiervoor 315.000 euro betalen. IBA Parkstad, de provincie en scholenkoepel Innovo vullen dit bedrag aan. De bouw van de MFA kost 13,7 miljoen euro.

Sterfhuisconstructie

Zo’n 100 inwoners uit Ransdaal, van wie 40 schoolkinderen, zaten met spandoeken op de publieke tribune. De school in het kerkdorp dreigt aan een sterfhuisconstructie ten onder te gaan. Maar de duidelijkheid die de ouders en kinderen zochten kregen zij niet.

Extra kosten

In een moeizaam debat bleken een drietal lokale partijen grote vraagtekens te hebben bij de co-financiering. De partijen verwachten dat de gemeente binnen afzienbare tijd met extra kosten wordt opgezadeld.

Zij vrezen voor de MFA Klimmen vooral voor stijgende bouwkosten en een gewijzigde BTW-regeling. Zij verwachten dan ook dat de OZB in Voerendaal in de komende jaren flink zal stijgen.

Geen meerderheid

Twee amendementen van de partijen kregen in de raad echter geen meerderheid. Het doel was om de sluiting van het gemeenschapshuis in Klimmen te voorkomen. Bovendien wilden zij de school in de kern Ransdaal in de plannen laten opnemen.

MFA Klimmen voor sport en onderwijs

Waar nu de basisschool en de sportvelden in Klimmen liggen, moet een MFA voor sport en onderwijs komen. Zodra de financiering hiervan helemaal rond is kan de gemeente een begin maken met de realisatie. Wanneer de eerste schop de grond in zal gaan is nu nog niet bekend.

