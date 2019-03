Meppel wil niet garant staan voor luchthal Nijeveen

Het college van BenW van de gemeente Meppel wil niet garant staan voor de opblaasbare sporthal in Nijeveen. De exploitant moet nu dus op zoek naar een andere manier om de luchthal te financieren.

kv DOS ’46 Sporthal De Eendracht beschikt over te weinig zaalruimte om alle sportclubs te kunnen laten trainen. Met namein Nijeveen heeft veel meer ruimte nodig voor de jeugdteams.

Zekerheid voor financiers

DOS ’46 richtte speciaal de Stichting Airdome Nijeveen op om een opblaasbare sporthal neer te kunnen zetten. De club kan daarmee prima haar ruimteprobleem in de winter oplossen.

De stichting wilde graag een garantie van de gemeente Meppel. De stichting zou mensen die hiervoor geld willen uitlenen, dan meer zekerheid kunnen bieden. “Mocht er dan eventueel iets fout gaan, dan zouden zij gewoon hun geld van de gemeente terug kunnen krijgen”, vertelt Hidde van der Wal van de stichting.

Meppel werkt niet mee

“Maar de gemeente wil niet aan zo’n regeling meewerken”, stelt Van der Wal teleurgesteld. “Die luchthal is zo’n 250.000 euro waard. Wij hebben de gemeente ook aangeboden om de hal te exploiteren maar dat wil Meppel niet. Maar waarom de gemeente dat niet wil zal Meppel ons nog per brief uitleggen.”

De gemeente wil geen garantie verstrekken maar ondanks dat wil de stichting de luchthal toch laten neerzetten. Van der Wal: “De sportverenigingen hebben de extra ruimte gewoon nodig voor hun leden. Nu moeten de kinderen soms namelijk naar Meppel toe om te sporten.”

“Als ouder zou ik mijn kinderen niet in het donker op de fiets naar Meppel laten gaan. Dan kun je hen beter brengen maar dat lukt ook niet iedereen.” Dat de gemeente niet wil meewerken is voor de stichting een domper. Airdome Nijeveen gaat nu op zoek naar een andere manier om de luchthal te kunnen bekostigen.

