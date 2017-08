Oproep Utrechtse clubs om verdacht gedrag te melden

BenW van Utrecht heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de trends in overlast, vernielingen en diefstallen in en rondom sportclubs. Het aantal meldingen is in 2017 licht toegenomen en clubs worden opgeroepen verdacht gedrag te melden.

De gemeente Utrecht verzoekt iedereen om overlast en/of criminaliteit te melden zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

Niet alarmerend

Er blijkt dit jaar tussentijds een toename van het aantal meldingen over jeugdoverlast en vernielingen. Die toename is niet alarmerend maar wordt wel in de gaten gehouden en is een thema in de gesprekken met de sportclubs.

Vaak voorkomende criminaliteit

In het Veiligheidsplan 2015-2018 heeft de gemeente Utrecht een aantal doelen geformuleerd. Daaronder valt ook het terugdringen van vaak voorkomende criminaliteit zoals fietsdiefstal, autokraken en vernielingen.

In elke wijk voert de gebiedsmanager Veiligheid dit Veiligheidsplan uit. Samen met de wijkagent en jongerenwerk worden afspraken gemaakt over preventie en toezicht. Bij deze aanpak worden ook de sportclubs betrokken die vaak al rechtstreeks hun gebiedsmanager weten te vinden.

Meld verdacht gedrag

Sportclubs worden opgeroepen om verdacht gedrag of overlast te melden zodat hier direct iets aan kan worden gedaan. Geef precies aan wat er gebeurt aan de gebiedsmanager veiligheid of de wijkagent. Zij houden dan ook contact met de club over de aanpak van de melding. De clubs kunnen daarvoor terecht op:

– 030 286 0000 om snel de gebiedsmanager veiligheid aan de lijn te krijgen; – 0900 8844 voor niet-spoedeisende hulp van de politie en contact met de wijkagent of – 112 voor spoedeisende en medische hulp van politie/brandweer of overlast en verdachte situaties Bescherm het complex De bescherming van het complex en de gebouwen is altijd iets van de gemeente en de club samen. Veel overlast is al tegen te gaan met inbraakwerende voorzieningen zoals gecertificeerd hang- en sluitwerk of een inbraakalarm. Het is voor clubs overigens handig om op dit punt samen in te kopen.



