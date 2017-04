Meierijstad zal geen sportvereniging laten stikken

Een van de aandachtspunten van sportwethouder Coby van der Pas van de gemeente van Meierijstad, is de hoogte van de veldhuur van voetbalclub Ollandia. Maar ook het dossier met de problemen bij voetbalclub SCMH ligt open op haar bureau. Deze club uit Mariaheide kampt al enige tijd met een veldtekort.

Tijdens het vragenhalfuurtje stelde Marja van der Heijden van Team Meierijstad, dat haar partij graag ziet dat BenW van Meierijstad met een oplossing komt voor de problemen van beide voetbalclubs.

Veld opnieuw in gebruik nemen

SCMH heeft de korfbalclub geholpen nadat de voetbal- en korfbalclubs velden moesten inleveren. Maar nu moeten de seniorenvoetballers uitwijken naar elders omdat er geen speelveld is. Bovendien worden de huidige velden nu te intensief gebruikt waardoor deze sneller slijten. Door extra lichtmasten te plaatsen of een ingeleverd veld opnieuw in gebruik te nemen, is het probleem al op te lossen.

Geen uniform tarievengebouw

Bij vv Ollandia is de huur van de velden erg hoog. Bijna de gehele contributie gaat er aan op terwijl voor sportclubs elders in Meierijstad hele andere huren worden gehanteerd. Sportwethouder Van der Pas kon nog niet direct met oplossingen komen maar zei al wel ‘in gesprek’ te zijn.

Wij laten niemand stikken

“Wij laten als gemeente niemand stikken en wij gaan de harmonisatie van de tarieven heel snel bespreken. Maar het is een lastig dossier en in het verleden zijn grote verschillen in de huur ontstaan. Die zullen wij midden april in beeld brengen en voorleggen aan de gemeenteraad”, aldus Van der Pas. In het geval van SCMH is er wellicht al heel snel een oplossing te verwachten. Wij zullen alle opties binnen het college doornemen”, zo liet Van der Pas doorschemeren.

