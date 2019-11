Megalomane sporthal Soest kost 7 miljoen euro

“Je moet de OZB niet met 10% verhogen voor megalomane sporthal”, zegt John Versteege van POS. “Het is krom om bij tegenwind extra geld uit te gaan geven”, aldus Versteege in het Noordhollands Dagblad.

“Soest moet niet 350.000 euro korten op instellingen. Zet liever de bouw van de ‘megalomane’ sporthal in de ijskast zolang Soest miljoenen tekort komt.”

Tering naar de nering

“Bij financiële tegenwind met je niet extra geld uitgeven maar de tering naar de nering zetten. Het is best mogelijk om de begroting sluitend te krijgen. De gemeente moet alleen anders met het beschikbare geld om te gaan”, stelt bedrijfseconoom en fiscaal jurist Versteege.

Leuke dingen kosten geld

“BenW heeft een groot probleem want de gemeente let niet voldoende op de centjes. Als je leuke dingen wilt doen kosten die geld. Maar BenW wil de mooie plannen in het coalitieakkoord koste wat het kost doorvoeren. Maar de ozb-verhoging is in strijd met dat akkoord. Want hierin staat dat de de gemeente de ozb alleen met het inflatiepercentage kan verhogen.”

Megalomane sporthal

Soest stevent, mede veroorzaakt door een lagere bijdrage van het Rijk, op een tekort van 1,8 miljoen over 2019 af. En voor 2020 wordt een tekort van 3,3 miljoen verwacht omdat de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt.

Die megalomane sporthal gaat minimaal zeven miljoen euro kosten. “Sommige clubs zitten niet op zo’n hal te wachten en ook omwonenden zijn niet blij. En het Huis van de Samenleving, een soort ontmoetingsplek, zal ook heel wat gaan kosten.”

Meer ambtenaren

Versteege waarschuwt al langer en stemde in 2018 als enige tegen de begroting. “Maar het is niet heel gebruikelijk om erg kritisch naar de begroting te kijken. Zo stelt Soest dat er bij nieuwe acties ambtenaren bij moeten maar is dat wel altijd nodig? Ik ga er vanuit dat projecten toch ook wel eens zijn afgerond.”

