Meerssen maakt begin met accommodatiebeleid

De gemeente Meerssen maakt een begin met het opstellen van een accommodatiebeleid. Wethouder Jan Gulikers stuurt daarvoor binnenkort een eerste visiedocument naar de gemeenteraad.

Meerssen gaat vastleggen hoe de gemeente in de komende jaren met de sportaccommodaties en andere gemeentelijke panden zal omgaan.

Bestuurlijk klimaat

Meerssen wacht eigenlijk al jaren op zo’n visiedocument. De gemeente is door de provincie zelfs al vaker op de vingers getikt omdat beleid ontbreekt. Meerssen moet dat voor de jaarwisseling hebben geregeld. De gemeente komt mogelijk onder toezicht van de provincie te staan als dat niet lukt.

Toenmalig wethouder Désirée Cortenraede maakte ooit een begin met dit document. Maar toen haar eerste voorstel op de collegetafel lag, meldde zij zich ziek. Zij diende haar ontslag in met een vertraging als gevolg.

Het college stelt nu dat haar plannen ‘nog niet rijp waren’. Cortenraede zegt dat het afserveren van haar plan de druppel was. Ze voelde zich al een tijdje niet goed in het bestuurlijke klimaat en collega’s zouden haar buitenspel hebben gezet.

Achterstallig onderhoud

Meerssen moet dit jaar een manier vinden om 180.000 euro op de accommodaties te bezuinigen. Die opdracht is tijdens de vorige bestuursperiode blijven liggen. Met het uitblijven van beleid is op een aantal plekken bovendien sprake van achterstallig onderhoud.

Dit beleid is een heet hangijzer omdat een aantal accommodaties waarschijnlijk moet sluiten. Gulikers begint daarom met een inventarisatie van het gebruik van de gebouwen. Is er bij een gymzaal of sportpark bijvoorbeeld sprake van onderbezetting? De gemeente zou dan kunnen besluiten deze te sluiten.

Of is een activiteit ook in een andere kern te beoefenen. “Kwaliteit is belangrijker dan nabijheid”, stelt de wethouder. Hij gaat ook opnieuw kijken naar de verhuurprijzen. Gulikers wil (delen van) het onderhoud ook eventueel bij de gebruikers neerleggen. “En mogelijk moeten er nieuwe gebruiksovereenkomsten komen.”

