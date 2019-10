Veldhuur voetbalclubs Groningen stad stijgt fors

Voetbalclubs in de stad Groningen gaan met ingang van het seizoen 2020/2021 fors meer veldhuur betalen. De stijging bedraagt in sommige gevallen meer dan 10.000 euro per jaar, meldt RTV Noord.

“Vroeger kregen clubs korting op de veldhuur omdat de velden niet altijd bruikbaar waren”, stelt Bram Reudink, voorzitter van de Sportkoepel Groningen. “Nu zijn de velden altijd bruikbaar omdat clubs meestal op kunstgras spelen. Dus schrapt Groningen de korting om de begroting een beetje op orde te krijgen.”

De Sportkoepel liet de gevolgen voor de clubs doorrekenen. Kleinere clubs gaan honderden euro’s extra betalen. Maar de vijf grote clubs krijgen een stijging van meer dan 10.000 euro voor hun kiezen. En uitschieter Lycurgus gaat bijna de 20.000 euro meer veldhuur betalen.

“De afgelopen jaren zijn de tarieven al geïndexeerd”, vertelt Reudink. “Daardoor heeft de sport sinds 2014 al zes ton meer betaald. En daar komt nu nog eens 6 ton bovenop.”

“Clubs gaan dit op een gegeven moment niet meer volhouden, zij moeten steeds meer aan de leden doorberekenen. Groningen ventileert een mooie sportambitie maar alleen de sport zelf betaalt die, dat staat haaks op het beleid.”

“Er gaat zo een streep door het coalitieakkoord ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen. Groningen lijkt sport steeds meer als luxe artikel te zien. En dat moet je niet willen als je alle bewoners in beweging wilt krijgen. Groningen legt de financiële problemen van de gemeente steeds op het bordje van de clubs”, stelt Reudink.

Met zo’n 900 leden is vv Helpman een van de grotere clubs in stad. “De club trekt de broekriem al jaren aan”, zegt bestuurslid Gerro Dijksma. Het nieuws dat de trainingsurenkorting verdwijnt noemt hij ‘dramatisch’.

“De tariefverhogingen, maar ook de stijging van energielasten en de ozb gaan maar door. Wij leken af te stevenen op een positieve begroting. Maar de financiële ruimte is alweer als sneeuw voor de zon verdwenen.”

De leden krijgen op de komende ALV de boodschap dat wij de begroting niet rond krijgen. Een verhoging van de contributie van 25 euro is onvermijdelijk. Via het Sportakkoord Groningen wil de gemeente mensen stimuleren om te gaan sporten. En vervolgens schroef je de tarieven op. Waar ben je dan mee bezig?”

