MEE Oost toetst toegankelijkheid sportclubs Doetinchem

Doetinchem laat MEE Oost onderzoeken hoe toegankelijk de lokale accommodaties en sportclubs zijn. De gemeente bekijkt met name hun digitale, schriftelijke en fysieke bereikbaarheid.

gemeente Doetinchem Demaakt werk van een meer inclusieve samenleving. Want ook mensen met een beperking moeten overal aan mee kunnen doen.

Twintig accommodaties

In totaal laat Doetinchem twintig accommodaties en clubs onder de loep nemen. De gemeente wil bijvoorbeeld weten of een accommodatie goed bereikbaar is vanaf de parkeerplaats voor minder valide sporters.

Een belangrijk punt is ook of de ingang van een club een deur heeft die automatisch open kan. De clubs krijgen al meteen na de toets van de accommodatie, de uitkomsten te horen.

Beoordeling van de website

Bij alle lokale clubs en accommodaties beoordeelt de gemeente ook de websites op leesbaarheid, gebruiksgemak en interactie. De gemeente kijkt ook of de schriftelijke communicatie met de leden leesbaar en begrijpelijk is.

MEE Oost

MEE Oost voert het onderzoek uit. Deze organisatie ondersteunt mensen met een beperking. MEE zal hiervoor nauw samenwerken met Sportservice Doetinchem, Achterhoek in Beweging en een aantal ervaringsdeskundigen. Het onderzoek begint in september moet eind november klaar zijn.

Resultaten in Q1 2020

Al in december stelt MEE het rapport met de bevindingen en de ‘quick wins’ beschikbaar aan de gemeente Doetinche. In het eerste kwartaal van 2020 krijgen de sportclubs en de accommodaties de resultaten tot hun beschikking.

