Loktienerboetes in gemeente Twenterand teruggedraaid

Burgemeester Annelies van der Kolk van de gemeente Twenterand trekt een aantal loktienerboetes in. Dat vertelde zij op 30 oktober jl. tijdens een gemeenteraadsdebat. BenW zette de afgelopen twee jaar voor controles zogeheten mystery guests in.

Minderjarigen kregen de opdracht om bij sportclubs en cafés in Twenterand drank te kopen. 17 verstrekkers bleken zich niet aan de regels te houden en kregen een boete van 1.360 euro.

Kritiek sportclubs en horeca

De inzet van loktieners kwam de burgemeester op forse kritiek te staan van de sportclubs en horeca. Deze stelden dat de loktieners alleen op de drukke momenten probeerden om drank te kopen. Van der had daar echter geen boodschap aan. “Er is ook een aantal verstrekkers dat zich wel aan de regels hield, ongeacht de drukte.”

En ook met de kritiek van de raadsfracties is Van der Kolk het niet eens. “De gemeenteraad heeft BenW destijds de opdracht gegeven om het alcoholbeleid te handhaven. Dat is in dit geval via de inzet van mystery guests gedaan.”

Terugdraaien loktienerboetes

Burgemeester Van der Kolk besloot echter toch om de opgelegde loktienerboetes terug te draaien. Maar dat is volgens haar om een andere reden. “Een deel van de controles is namelijk gehouden terwijl de verstrekkers eerst gewaarschuwd hadden moeten worden.”

“Bij de andere verstrekkers kon dus wel direct loktienerboetes worden opgelegd. Ik ben van mening dat alle inrichtingen op dezelfde manier moeten worden behandeld.”

Rol voor de ouders

“De handhaving van het alcoholbeleid is een zaak voor de burgemeester”, zo stelt Van der Kolk. Maar er is ook een grote rol weggelegd voor zowel de ouders als de horeca.”

“Want ouders moeten hun kinderen opvoeden, zij moeten hen leren wat normaal is. Wij hopen dat de alcoholverstrekkers in Twenterand weer willen gaan deelnemen aan de alcoholcampagne”, zo besluit de burgermoeder.

