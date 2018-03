Opmars lokale partijen in het voordeel van de sport

De opmars van lokale partijen komt de sport waarschijnlijk ten goede. En deze partijen worden niet zelden bemenst door clubbestuurders. Het wordt interessant om te zien wat zij met de sport gaan doen.



De campagne van NOC*NSF, sportorganisaties, het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport om sport hoog op de gemeentelijke agenda te krijgen, lijkt succesvol te zijn geweest.

Effectieve tools

Dat was terug te zien in de programma’s van de politieke partijen. “Sport maakte hierin soms een heel hoofdstuk uit. En niet zelden bleken hele alinea’s en hoofdstukken te zijn overgenomen uit de tools en het publiciteitsmateriaal dat voor hen was bestemd”, stelt VSG-voorzitter André de Jeu.

Afwachten

“Het belang van sport en het versterken van sportclubs scoorde overal hoog. Het is nu afwachten of die aandacht ook in de college-akkoorden terug komt. Ik verwacht van wel omdat sport in geen enkele gemeente een politiek breek- of twistpunt is. Er is slechts sprake van wat accentverschillen.”

Lokale partijen

“Maar er is nog een ontwikkeling die de sport waarschijnlijk ten goede gaat komen, namelijk de opmars van de lokale partijen. En deze partijen worden niet zelden bemenst door clubbestuurders. Het wordt interessant om te zien wat deze partijen met de sport gaan doen, ook al zijn er zaken die de sport bedreigen.”

Meer woningbouw

“Want veel gemeenten vinden dat er meer woningen moeten komen. En de provincies willen deze bij voorkeur in woonwijken en kernen inbreien. Ze willen liever niet dat er in het groen aan de randen van de gemeenten wordt gebouwd. Dus worden de sportlocaties in die wijken een gewild plekje om te bouwen.”

Oude fout

“Anders gezegd: als gemeenten niet aan de gemeentegrens mogen bouwen, dan gaan zij dat op sportlocaties in de wijk doen. En dat moeten wij dus koste wat het kost voorkomen.”

“Die fout is in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ook gemaakt. Laat gemeenten hun woningen bouwen aan de gemeenterand. Dan kunnen de sportlocaties in de woonwijken blijven. Want daar horen zij.”

