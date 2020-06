Libema vertrekt voortijdig uit Zwolsche IJsselhallen

Exploitant Libema vertrekt voortijdig uit de IJsselhallen in Zwolle. Het afbouwen van de exploitatie voordat het huurcontract in 2024 afloopt, heeft de lokale politiek nogal overvallen.

Ben W van Zwolle hebben nog steeds geen plannen voor een nieuwe evenementenhal bekend gemaakt. En dat terwijl de discussie hierover al sinds de jaren negentig loopt.

Gesprekken met Libema zonder succes

Waarom zijn de gesprekken tussen Zwolle en Libema op niets uitgelopen? En waarom maakt BenW nog steeds geen plannen bekend voor een nieuwe evenementenhal? Via een PvdA-motie eist de raad dat BenW voor november duidelijke plannen voor de hal presenteert.

“De gemeente weet al lang dat er op deze locatie woningen komen. En ook dat het huurcontract van Libema in 2024 afloopt. Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de nieuwe hal”, zegt raadslid Sonja Paauw. “Als Libema voortijdig stopt kan de hal straks lange tijd leeg komen te staan.”

Snel duidelijkheid

Ook raadslid Jan Nabers wil weten waarom de gesprekken met Libema na jaren praten op niets zijn uitgedraaid. “Ik wil ook weten of het bedrijf zomaar mag afbouwen. Wethouder Monique Schuttenbeld moet echt snel duidelijkheid verschaffen.”

“Zolang je als gemeente niet duidelijk bent over de plannen, kan een exploitant niet inhaken”, zegt Paauw. “Bovendien verkeert de raad op dit moment volledig in het ongewisse over de plannen van BenW.”

Politiek spel

Nabers vermoedt een politiek spel achter het vertrek van de exploitant. “Maar het kan niet zo zijn dat in de komende jaren geen evenementen meer plaatsvinden in de IJsselhallen. Als Libema niet meer wil, dan moeten ook anderen er iets kunnen organiseren.”

“Voordat de eerste paal voor woningen de grond in gaat, moeten wij de hallen zo goed mogelijk benutten”, zegt Nabers. “Die trekken jaarlijks zo’n 500.000 bezoekers die in de stad het nodige besteden. Wij moeten er alles aan doen om hen hierheen te blijven halen.”

Follow @Allesportzaken