Lening voor sportclubs in Etten-Leur en Moerdijk

Sportclubs in Etten-Leur kunnen nu met een speciale lening aan de slag met verduurzaming. En de gemeente komt hen tegemoet met een gratis duurzaamheidsscan en zo’n lening.

De gemeente heeft met de sportclubs in Etten-Leur de mogelijkheden besproken. Negen clubs doen mee. Deze clubs kopen ook samen in en zoeken samen nu één afvalinzamelaar.

Vv DSE

Eén van die negen clubs is vv DSE. Penningmeester Ron Hofman: “Wij rusten ons hele complex met LED-verlichting uit. En wij gaan van het gas af door onze energie uit zonnepanelen te halen.”

Uit een scan bleek dat vv DSE jaarlijks 16 à 18.000 euro aan energie kwijt was. “Dat bedrag gaat nu op termijn naar nul”, stelt Hofman. Na de scan weet je precies wat je moet doen.”

Overdracht lichtmasten

De kantines zijn in beheer van de clubs zelf, dus zij investeren in hun eigen panden. “Etten-Leur stimuleert de verduurzaming van de clubs”, zegt wethouder Kees van Aert. “Dat is goed voor het milieu en scheelt de clubs echt een pak kosten.”

De clubs krijgen de lichtmasten in eigendom. Zij kunnen dan 30% subsidie voor de overgang naar LED bij het rijk aanvragen. Voor het resterende deel kunnen ze een lening aanvragen bij de gemeente. “De sportclubs in Etten-Leur kunnen een lening éénmalig aanvragen”, stelt Van Aert.

Clubs in Moerdijk

De clubs in Moerdijk kunnen al sinds 2018 zo’n lening afsluiten. Daar maakt vreemd genoeg tot nu toe nog maar één club gebruik van. De gemeente wil ‘uit privacy overweging’ niet zeggen welke club dat is. Moerdijk stopt echter niet met de stimuleringslening. “Er staat ook de clubs nog een grote verduurzamingsopgave te wachten”, meldt een woordvoerder.

Sportclubs kunnen aankloppen voor een lening van 2.500 tot 50.000 euro tegen prettige voorwaarden en een lage rente. De accommodatie moet dan wel ouder zijn dan tien jaar. En als de veldverlichting op een complex van de gemeente is, gaat Moerdijk bij vervanging over op LED-verlichting.

Moerdijk gaat dit najaar ook aan de slag met een lokaal sportakkoord. “Eén van de onderwerpen hierin is verduurzaming van de sportinfrastructuur. Hoe die eruit gaat zien, hangt mede van de wensen van de clubs af.”

