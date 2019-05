Nota Lelystad in beweging naar de gemeenteraad

BenW van Lelystad legt de nota ‘Lelystad in beweging 2019-2022’ voor een besluit aan de gemeenteraad voor. De gemeente heeft maar beperkte financiële mogelijkheden. De raad moet daarom keuzes maken.

De kadernota waarover de gemeenteraad een beslissing moet nemen, kent twee scenario’s, het continuïteitsscenario en het ontwikkelscenario.

Terugdraaien bezuinigingen

Nog geen twee jaar geleden liet Lelystad de begrotingsteugels een beetje vieren. Er bleek zelf wat ruimte om bezuinigingen op sport terug te draaien. De raad besloot om

daarvoor jaarlijks 75.000 euro uit te trekken in de jaren 2017 t/m 2020. De raad wilde wel dat het geld zou worden gebruikt om de contributie aan clubs te verlagen.

Logische keuze

Het college ziet het continuïteitsscenario als de meest logische keuze. “De reden daarvoor is dat de gemeente Lelystad moet bezuinigen. De voorzieningen voor sport en bewegen moeten van goede kwaliteit, bereikbaar en betaalbaar blijven. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan een vitale en gezonde stad.”

“Lelystad biedt alle inwoners de mogelijkheid om op hun eigen niveau te bewegen en sporten”, stelt sportwethouder Elly van Wageningen. “Wij willen de sportclubs graag blijven versterken en de deelname aan sport en bewegen blijven stimuleren.”

Ook breedtesport in Lelystad in beweging

De gemeenteraad stelde al de notitie ‘Sport en bewegen 2019-2022’ vast. De raad koos hiermee om prioriteit te geven aan de beleidsonderdelen bewegen en meedoen. Dat houdt in dat breedtesport ook in de komende periode prioriteit krijgt. De gemeente wil het sport- en beweegbeleid waar mogelijk aansluiten op het gemeentelijk sociale en gezondheidsbeleid.

Het belang van sport en bewegen

De kadernota ‘Lelystad in beweging’ bestrijkt de periode 2019-2022. In deze nota wil Lelystad vastleggen hoe belangrijk sport en bewegen voor de gemeente wordt. Maar Lelystad wil ook koppelingen met andere beleidsterreinen tot stand brengen. Want sport en bewegen moet een onderdeel worden van het hele gemeentelijke beleid.

