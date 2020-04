Leidse Sportfederatie teleurgesteld over gemeentebrief

Al weken liggen de Leidse sportvelden er verlaten bij. Ook de binnenaccommodaties en de kantines van de clubs zijn dicht. Op 16 april gaat de Leidse Sportfederatie (LSF) hierover praten met de gemeente.

De Leidse Sportfederatie vroeg de gemeente Leiden om een helpende hand voor de clubs in financiële nood.

Leidse Sportfederatie vraagt om coulance

Op 17 maart stuurde de LSF een brief aan de gemeente. Hierin vroeg de Leidsche Sportfederatie om de clubs geen huur te berekenen. Althans niet zolang zij de velden, hallen en andere accommodaties niet mogen gebruiken. De LSF verzocht Leiden ook om clubs in deze tijd coulant te behandelen.

Maar op 14 april stak Leiden per brief niet echt een warme hand uit. Daarover is LSF-voorzitter Rolf Marselis teleurgesteld. “Wij moesten een maand wachten op een reactie. De LSF kreeg dagelijks wel twee of drie e-mails binnen van de clubs. Of er al iets bekend was.”

Geen warme hand

In de brief staat eerst dat de gemeente de betalingsverplichting voor de sportaccommodaties per 15 maart voortzet. Een zin later stelt Leiden dat de gemeente de facturering opschort. Vervolgens valt te lezen dat de bestaande betalingsregelingen gewoon doorlopen. Clubs die in de problemen komen kunnen contact opnemen met de gemeente.

“Ik had dat liever andersom gezien”, zegt Marselis. Clubs zien hierin niet de warme hand die Leiden ongetwijfeld wel heeft bedoeld. “Maar de LSF komt op voor de belangen van de sportclubs. Die mogen door de coronacrisis niet verloren gaan. Dat is ook ons uitgangspunt als we met de gemeente om de tafel gaan zitten.”

Zwaard van Damocles

De brief verwijst de clubs verder op de hulp vanuit de Rijksoverheid en het noodfonds van NOC*NSF. “Maar Leiden sloot de velden en accommodaties al twee dagen voordat NOC*NSF de sport stil legde. En opschorting van de huur betekent dat die verplichting als een zwaard van Damocles boven de clubs hangt.”

