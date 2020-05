Leidse sportclubs om input voor sportakkoord gevraagd

De komende drie weken zijn cruciaal voor het Leidse sportakkoord. Op 8 juni moet sportformateur Mijke Sluis een conceptakkoord indienen bij BenW van Leiden. Zij roept de Leidse sportclubs op om virtueel mee te denken en praten.

Aan de tafels zijn de Leidse sportclubs ondervertegenwoordigd. Er zijn in Leiden zo’n 100 clubs en maar 10 van hen praten nu mee over het sportakkoord.

Inbreng Leidse sportclubs is welkom

“Ik snap dat zij heel druk zijn om hun club weer op te starten. Maar ook dit sportakkoord is van de belang voor hun toekomst. De inbreng van clubbestuurders en trainers maar ook van wedstrijdsecretarissen en andere leden is welkom.”

Op 9 maart kreeg Sluis in de kantine van rugbyclub DIOK, al vele ideeën van maatschappelijke organisaties en clubs. Direct na deze bijeenkomst legde de coronacrisis het land en de sportaccommodaties stil.

Virtueel doorwerken

De crisis zette even een streep door het plan om het sportakkoord handen en voeten te geven. “Maar al snel konden wij virtueel doorwerken. Dat is niet ideaal, maar zo blijven wij toch aan de gang om de ideeën om te zetten in plannen.

We hebben zeven werkgroepen die virtueel bijeenkomen. In elke werkgroep zitten circa zes organisaties. Maar van de sportclubs hebben wij meer input nodig. Dus als je in de komende drie weken wat tijd hebt om mee te praten, meld je dan aan“, zo vraagt Sluis.

Plannen daarna van het papier af

Eind juni stuurt de stad Leiden het sportakkoord naar het ministerie van VWS. Dat moet om aanspraak te kunnen maken op een uitvoeringsbudget. “En die deadline van de 26ste is hard”, zegt Sluis.

“Dan staat alleen op papier waar iedereen zijn of haar handtekening onder heeft gezet. Pas na de zomer, als het uitvoeringsbudget beschikbaar komt, gaat iedereen verder om de plannen van papier af te krijgen.”

