Leids Sportakkoord levert al tien plannen op

Er zijn voor de eerste deadline tien plannen ingediend voor Leids Sportakkoord. Die kosten samen zo’n 60.000 euro. Dat vindt Mijke Sluis, gezien de omstandigheden, best netjes voor een eerste ronde.

Het Leids Sportakkoord is door 42 partijen ondertekend. Bij elke aanvraag moet zeker é é n sportvereniging betrokken zijn om aanspraak te kunnen maken op een bijdrage.

Het was kort dag

“Tien aanvragen is best netjes”, vindt Mijke Sluis, sportformateur en aanjager van het Leids Sportakkoord. “De deadline lag namelijk al kort na de ondertekening van het akkoord. “Je hoopt altijd op meer, maar het was kort dag om samenwerkingen tot stand te krijgen. En al helemaal in coronatijd.”

“Professionele organisaties zouden de kar trekken”, zo legt Sluis uit. “In elke samenwerking gaan wij er vanuit dat één plus één drie moet zijn. In maart 2021 is de tweede ronde om voorstellen in te dienen. Ik heb goede hoop op meer aanvragen.” Elk project maakt kans op een bijdrage maximaal 5.000 euro.

Meer geld in Leids Sportakkoord

Maar er is in het Leids Sportakkoord meer geld beschikbaar om sportverenigingen te helpen. “Wij hebben de komende drie jaar ook nog ruim 20.000 euro beschikbaar om Leidse sportverenigingen aan te bieden. Hiervoor hebben wij voor de clubs een soort menukaart met workshops, sessie en/of cursussen.”

In elkaars keuken kijken

Onder de vlag van het Sportakkoord zijn er ook al samenwerkingen gestart zonder financiële hulp. “Op het gebied van topsport willen een aantal verenigingen bij elkaar in de keuken kijken”, vertelde Sluis. “Maar ook atletiek beoefenaars en schaatsers werken samen aan trainingsmethoden. En ook roeiverenigingen werken samen.”

“Vluchtelingenwerk in Leiden hoorde van veel eerstejaars statushouders dat zij graag zouden willen sporten. Die vraag is nu door de sportcoaches van Incluzio opgepakt. Zij werken met de sportclubs samen om ook deze nieuwe doelgroep aan het sporten te krijgen.”

