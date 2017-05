Schulden Leidse sportclubs aangepakt door de gemeente

Het college van BenW van de gemeente Leiden wil op korte termijn de schulden van sportclubs uit de boeken hebben. Clubs die een betalingsachterstand hebben moeten voor 1 juli dit jaar een regeling treffen met de gemeente. En hun schuld moet precies een jaar later zijn afgelost.

Als een betalingsregeling niet voor 1 juli 2018 heeft geleid tot een financieel gezonde situatie van een club, dan wordt door de gemeente Leiden de huur van de sportaccommodatie opgezegd.

Geen verrassing

Dat alle sportclubs hun schulden aan de gemeente moeten terugbetalen komt niet als een verrassing. Aan het begin van 2017 zijn er ook al betalingsregelingen getroffen met de voetbalclubs. Deze actie was voor de gemeenteraad reden om erop aan te dringen om ook de achterstanden bij alle andere sportclubs weg te nemen. “Dat is terecht”, vindt Wethouder Paul Laudy. “Gelijke monniken, gelijke kappen.”

Schulden in kaart brengen

Om welke clubs het precies gaat kon wethouder Laudy nog niet vertellen. Wel is bekend dat de Leidsche Zwemclub 1886 de gemeente nog ruim een ton schuldig is. Leiden wil nu samen met de clubs hun huidige situatie in kaart brengen. Vervolgens moeten een voor deze schulden betalingsregeling worden afgesproken. Als dit voor 1 juli 2018 niet heeft geleid tot een financieel gezonde situatie, dan wordt de huur van de sportaccommodatie opgezegd.

Schuld aflossen anders volgen maatregelen

Het college wil de clubs op deze manier dwingen om hun schulden bij de gemeente af te lossen. Wethouder Laudy: “Wij hebben als college het besluit genomen om tegen alle clubs met een schuld bij de gemeente te zeggen: Loop die achterstand in, anders gaan wij maatregelen nemen. En in het uiterste geval kan dit leiden tot ontruiming van de sportclub.”

Follow @Allesportzaken