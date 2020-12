Leiden heeft een nieuwe topsportcoördinator

Wie goed keek kon bijna witte rook zien opstijgen uit de kantine van DIOK. Dat betrof de presentatie van Pieter Verhoogt, de nieuwe topsportcoördinator Leiden. Verhoogt vervult die functie nog tot 1 januari as. in Medemblik.

Tjeerd Scheffer De huidige topsportcoördinatorgeeft na ruim tien jaar het stokje over. Zijn opvolger is gekozen uit maar liefst 43 sollicitanten.

Schone lei voor de topsportcoördinator

Martijn Peetsold, voorzitter van Stichting Topsport Leiden vindt het een pré dat Verhoogt niet in Leiden woont. Hij kan zo met een schone lei beginnen. Zijn economische achtergrond vindt Peetsold een ander pluspunt. Het bestuur hoopt dat Verhoogt er in zal slagen om duidelijk te maken dat topsport niet alleen geld kost. Deze voegt namelijk ook waarde toe aan een stad zoals Leiden.

Dienend aan de sportclubs

Verhoogt hoopt de grote schoenen die Scheffer achter laat, te kunnen vullen. “Ik zie mijn rol als topsportcoördinator als dienend aan de sportclubs en zal mijn stinkende best doen. Ik heb nog niet alle speerpunten in mijn hoofd. Eerst maar eens praten met de clubs want zij zijn, samen met het bestuur, mijn bazen.”

Sport2B bokaal

Peetsold refereerde ook nog aan een andere functie van Verhoogt, namelijk als eigenaar van Sport2B. Deze organisatie maakt elk jaar een ranglijst van de beste topsportgemeentes. Leiden eindigde de afgelopen jaren steeds in de top 5 maar de gemeente heeft nog nooit gewonnen. Misschien dat dit nu wel gaat lukken.

Het gaat om de prestaties

De vraag is of dat niet de schijn van belangenverstrengeling met zich meebrengt. Maar Verhoogt gaf aan dat hij geen invloed heeft op de rangschikking. “Ik weet nooit welke gemeente er als hoogste zal eindigen. Het gaat om prestaties die in een model worden gezet.” Hij zou het overigens wel leuk vinden om de bokaal een keer aan zichzelf uit te reiken. Verhoogt begint op 1 januari 2021 als topsportcoördinator.

