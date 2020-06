Schaft Meierijstad betaling leges sportclubs af?

Moet een (kleine) sportclub ook de volle mep aan leges betalen bij een bouw of uitbreiding? De politiek in Meierijstad gaat daarover op 25 juni as. op verzoek van Lokaal Meierijstad (LM) in discussie.

De partij dient hierover in de raadsvergadering van 25 juni een motie in. De partij wil weten wat de gevolgen zijn als clubs geen leges meer hoeven te betalen.

Kosten leges gemeente grootste post

Ruitersport Zijtaart betaalde de uitbreiding van haar rijhal helemaal zelf, via sponsors en vrijwilligers. De club moest Meierijstad hiervoor 9.000 euro aan leges betalen. Voor het regelen van de vergunningen.

De club heeft maar 40 ruiters en enkele ouders staan garant om de rekeningen te betalen. Het bestuur van de club vindt het niet terecht dat Meierijstad een klein sportclubje zo’n torenhoge rekening stuurt.

“Meierijstad zegt dat zij de amateursport en vrijwilligerswerk een warm hart toedragen. Maar de grootste kostenpost van de uitbreiding bleek de gemeente te zijn.”

Geen bouwleges meer

De club stelde deze gang van zaken al eens aan de kaak. Maar die oproep vond in de coronacrisis weinig politiek gehoor. Maar na een herhaalde oproep dient LM in de komende raadsvergadering een motie in.

“Sportclubs moeten wel geld overhouden voor hun primaire doelen. Wij willen bekijken of het kan dat NFP-instellingen geen bouwleges meer hoeven te betalen”, zo stelt LM. De partij wil de uitkomsten van een onderzoek in de raadsvergadering van 1 oktober bespreken.

Scheelt 5 miljoen euro

De partij HART denkt al te weten dat de afschaffing van bouwleges voor NFP’s 5 miljoen euro scheelt. De partij maakte zich in 2017 al eens hard voor zo’n vrijstelling, maar vindt nu toch dat sportclubs moet betalen.

“De leges voor evenementen van clubs zijn al afgeschaft. Maar afschaffing van leges voor bouwvergunningen kost de gemeente echt te veel. Die zou de 80.000 inwoners van Meierijstad veel teveel gaan kosten”, zo stelt HART.

