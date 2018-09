Leeuwarder voetbalclubs voelen zich overvallen

Een aantal Leeuwarder voetbalclubs voelt zich overvallen door een actie van de BV Sport. Die bepaalde ineens, zonder overleg met de clubs, dat de sportcomplexen rookvrij moesten zijn.

LAC Frisia1883, Blauw Wit ‘34 en FVC zijn vanaf dit seizoen vrijwillig rookvrij. De clubs doen mee aan de Hartstichting-actie die het roken met name bij jeugdwedstrijden, tegen wil gaan.

Heel gedoe

“Het initiatief om de clubs rookvrij te verklaren, komt van de clubs zelf”, stelt Sjoerd Visser van Frisia. “Blauw Wit en FVC namen als eerste het initiatief en wij haakten wat later aan.”

“Het rookvrij verklaren van het complex is best nog een heel gedoe. Het is eerst door het bestuur besproken en daarna het voorgelegd aan de ledenvergadering. Nadat deze akkoord ging, hebben we een informatie-campagne opgezet om iedereen te informeren.”

Zonder overleg

De andere Leeuwarder voetbalclubs hadden ook graag de mogelijkheden gekregen om eerst hun leden in te lichten. Maar de BV Sport verklaarde zonder overleg, de complexen van o.m. de Zwaluwen, MKV ’29 en Nicator deze zomer rookvrij en hing borden op.

“Maar draagvlak binnen een vereniging voor zo’n stap is zo belangrijk. Nu staan wij als bestuur met 3-0 achter omdat het ons wordt opgelegd”, zegt Jan Adema, voorzitter van de Zwaluwen.

Jammer

“Wij willen best wel, maar pas nadat de ledenvergadering erover heeft besloten”, zegt Henri Olde Olthof van MKV ’29. “Maar nu is er helemaal geen overleg geweest”, zegt voorzitter Erik Weistra van Nicator.

De BV Sport is de beheerder van de sportcomplexen en uitvoerder van het sportbeleid in Leeuwarden. Dat de Leeuwarder voetbalclubs zich overvallen voelen, vindt de verantwoordelijke wethouder Herwil van Gelder (publieke gezondheid) jammer.

“Het is spijtig dat een aantal clubs de invoering van rookvrije complexen te snel vindt gaan.” Hij raadt de clubbestuurders aan om hierover contact op te nemen met de BV Sport.

