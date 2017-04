Ledentallen van vroeger komen echt niet meer terug

“Nu de voetbalclubs in Roosendaal zelf het onderhoud van de accommodaties doen moeten zij toekomstbestendig worden”, stelt sportwethouder Toine Theunis. “Dat zal moeten om de terugloop van de ledentallen op te vangen. Of dat tot fusies moet leiden zegt hij niet. “Dat moeten de clubs zelf uitmaken.”

Sportwethouder Toine Theunis van Roosendaal stuurt het niet aan op een fusie “maar acht wel een samenwerking van voetbalclubs nodig om de klappen op te vangen.”

Alliance denkt niet aan fuseren

Voormalig BSC-voorzitter en clubadviseur Peter Raijmaekers gaf onlangs een voorzet door een fusie met RSC Alliance niet uit te sluiten. “Wij staan daar wel voor open omdat Alliance in dezelfde positie zit als BSC.” Alliance wil ook wel samenwerken maar denkt nog niet aan een fusie. Voorzitter Hopstaken vindt dat zijn club met 6 tot 700 leden nog gezond is.

Stadsderby’s

BSC, RKVV Roosendaal, RBC en Alliance spelen volgend seizoen wellicht alle vier in de derde klasse. “Dat is leuk want dan krijgen wij veel stadsderby’s maar het niveau is veel te laag”, stelt Raijmakers. Hij ziet wel iets in één overkoepelende organisatie die het voetbal in Roosendaal op hoger niveau brengt. “Want de versnippering werkt niet.”

Geld voor kunstgrasvelden

Raijmaekers verzocht de gemeenteraad om geld voor de aanleg van kunstgrasvelden zodat het BSC-complex weer aantrekkelijker wordt. “Omdat wij in een ongunstige wijk liggen, zien wij de ledentallen dalen. RKVV Roosendaal ligt in een veel betere wijk met jonge gezinnen en dat merken zij aan de aanwas.”

Ledentallen van vroeger komen niet meer terug

Maar volgens wethouder Theunis biedt de aanleg van kunstgrasvelden geen oplossing. “Er is domweg minder jeugd en dat merken de clubs ook. De ledentallen van vroeger komen niet meer terug dus lijkt het delen van accommodaties, zoals DVO ’60 en RBC gaan doen, onvermijdelijk. Ik bepaal niet wat er moet gebeuren maar mocht het nodig zijn om te helpen, dan kunnen de clubs op mij rekenen.”

