Toch ledensubsidie sportclubs Hardinxveld-Giessendam

Sportclubs in Hardinxveld-Giessendam krijgen toch een ledensubsidie voor het aantal leden dat zij hebben. Dat is bijzonder omdat de gemeente clubs niet meer op deze factor zou ondersteunen.

De gemeente Hardinxveld-Giessendam beloont clubs bij voorkeur voor de bijdrage die ze leveren aan de maatschappij.

3,25 euro ledensubsidie

Eerder dit jaar introduceerde StuwKR8, de uitvoerende organisatie van de Maatschappelijke Agenda (MAG), extra regels. Daarin staat dat sportclubs voor hun normale activiteiten 3,25 euro ledensubsidie per actief lid mogen ontvangen.

De gemeente stelt daarvoor 11.000 euro beschikbaar. “Vanuit hun bestaan leveren sportverenigingen namelijk al een belangrijke bijdrage aan de MAG-doelen”, zo staat op de site van StuwKR8.

T@B wil niet zomaar geld geven

De T@B had vragen gesteld over de aanvullende regels. De MAG is namelijk mede in het leven geroepen om sportclubs niet zomaar geld te geven. Volgens de T@B moest initiatief beloond worden in plaats van zonder meer geld te geven. De partij vraagt zich af waarom deze regels zijn toegevoegd. Bovendien wil men weten waarom de gemeenteraad hierin niet is gekend.

StuwKR8 is verantwoordelijk

De gemeente zegt dat StuwKR8 verantwoordelijk is voor het opstellen van regels voor de bijdragen. “Daar gaan het college of de gemeenteraad niet over.” De gemeente wijst er ook op dat sportclubs voor het ledental niet zomaar geld krijgen gestort.

“Geen enkele MAG-initiatiefnemer ontvangt financiële middelen zonder aanvraag. Er moet altijd een prestatie worden geleverd die bijdraagt aan de doelen van de MAG.”

De aanvullende regels zijn juist bedoeld voor de clubs die willen bijdragen aan het MAG-doel sport en bewegen. Daarvoor moeten zij wel minimaal twee keer per jaar een MAG-bijeenkomst bijwonen. StuwKR8 gaat de nieuwe regels samen met de gemeente nog dit jaar evalueren.

