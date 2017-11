Assen investeert fors in LED-verlichting sportvelden

Sportclubs in Assen hebben de gemeente gevraagd om de verlichting van de sportvelden te vervangen door LED-lampen. De gemeente wil deze verzoeken honoreren via een investering van 565.000 euro.

Bij veel sportclubs in Assen staat energiebesparing hoog op de agenda. Een belangrijk deel van hun energierekening bestaat namelijk uit kosten voor verlichting van de velden.

Clubs betalen 15%

De gemeente Assen is bereid om 565.000 euro te investeren in de vervanging van de oude veldverlichting. De clubs betalen zelf 15% mee aan de investering. De verlichting is eigendom van, en wordt bovendien beheerd en onderhouden door, de gemeente.

30% besparing

Maar de clubs betalen wel zelf de energierekening. Door het vervangen van de verlichting door LED-lampen kan volgens de clubs zeker 30% worden bespaard. Maar ook de onderhoudskosten voor de gemeente zullen dan flink omlaag gaan.

SportDrenthe

Een aantal grotere verenigingen waaronder Achilles 1894, FC Assen, Asser Boys en ACV Assen hebben samen het idee van verduurzaming aangekaart. Samen met SportDrenthe is door hen, op basis van de randvoorwaarden van de gemeente, een programma van eisen opgesteld.

Zeker dezelfde lichtsterkte

Een van die randvoorwaarden is dat de huidige lichtsterkte gehandhaafd blijft. De sportclubs en hun achterban zijn belangrijke partners van een duurzamer Assen. In 2018 wordt er met de verenigingen en hun leden ook samengewerkt aan verdere verbetering van duurzaamheid en energiebesparing.

Verbetering duurzame opwekking

Assen wil energie sowieso meer duurzaam gaan opwekken en het energieverbruik gaan reduceren. Dat is best een stevige opgave want van alle energie die in de gemeente wordt verbruikt, is nu nog maar 4% duurzaam opgewekt. Maar over twee jaar moet dat al 14% zijn, dus vraagt de gemeente haar inwoners om ook zelf energiebesparende maatregelen te nemen.

