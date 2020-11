Langer coronasteun voor sportverenigingen in Helmond

Sportverenigingen in de gemeente Helmond kunnen zich nog altijd aanmelden voor coronasteun. Omdat kantines de deuren opnieuw hebben moeten sluiten, komt het stadsbestuur hen nog steeds tegemoet.

Het fonds vult de landelijke steunmaatregelen aan. S portclubs die na twee corona-golven met het wegvallen van inkomsten kampen, kunnen een verzoek nog tot 31 december indienen .

Coronasteun uit noodfonds

Veel sportclubs zijn in financiële problemen gekomen door de coronacrisis. Zij konden aanvankelijk tot 31 oktober jl. coronasteun uit het gemeentelijke noodfonds aanvragen. Zestien organisaties vroegen samen meer dan de drie ton aan die in de pot zit. Toch denkt het stadsbestuur niet dat er extra geld nodig is.

De gemeente toetste en toets elke aanvraag aan de voorwaarden. Helmond verwacht minder dan 3 ton uit te gaan keren maar wellicht moet de gemeente de pot toch aanvullen. BenW zal in dat geval de gemeenteraad om extra geld vragen.

Staatssteun

Maar er gebeurt meer in Helmond. Want Helmond Sport mag, met 1,25 miljoen geoorloofde staatssteun van de gemeente, weer dromen over een stadion. Rondom de steun via deze regeling is nog wel wat nader onderzoek nodig. De totale budgetoverschrijding van De Braak bedraagt inmiddels ruim zes miljoen euro.

Constructies

De kans op overleving van Helmond Sport is fors gestegen. Er ligt nu een gunstige deal op tafel voor het stadion op De Braak. Het stadsbestuur laat via constructies 1,25 miljoen euro gemeenschapsgeld naar de club vloeien. Helmond en de club moeten de deal nog wel nader uitwerken.

Er mag namelijk geen sprake zijn van staatssteun. Ook de gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het nieuwe plan. Helmond reserveerde aanvankelijk 25 miljoen euro voor de campus maar de budgetoverschrijding is inmiddels 6,4 miljoen euro.

Eisen ingewilligd

Helmond Sport weigerde eind mei de handtekening te zetten onder het voorlopige ontwerp. De club had te weinig exploitatiemogelijkheden en perspectief. Na een bestuurswissel opende voorzitter Philippe van Esch opnieuw de onderhandelingen.

Naast het steunpakket zijn nu bijna alle eisen van de club ingewilligd. Helmond Sport krijgt straks de helft meer vierkante meters om sponsoren te ontvangen. Er komen een degelijk supportershome en meer ruimtes voor de jeugdopleiding.

Follow @Allesportzaken