Buitensportclubs in Landerd waard om in te investeren

In opdracht van de Brabantse gemeente Landerd onderzocht het Mulier Instituut de toekomstbestendigheid van de buitensportverenigingen. Die blijkt het waard om in te investeren. Met de uitkomsten wil Landerd de investeringen in de gemeentelijk accommodaties onderbouwen.

Landerd ligt tussen Nijmegen en Den Bosch en heeft 3 dorpskernen, Reek, Schaijk en Zeeland. De uitkomsten van het onderzoek schetsen de stand van zaken bij de buitenclubs in deze dorpen.

Clubs van belang voor de leefbaarheid

De ontwikkelingen in Landerd zijn geanalyseerd om te bepalen welke ruimte de buitensport nodig heeft. Maar ook de kracht van ieder clubbestuur en de lokale betekenis van de clubs is gemeten. De clubs in Landerd zijn daarom nadrukkelijk bij het onderzoek betrokken. En zij blijken van groot belang te zijn voor de leefbaarheid in de dorpskernen.

Vergrijzing belangrijk thema

De meeste clubs in Landerd kunnen hun sport zonder meer goed organiseren. De vergrijzing is voor hen wel een thema, en zal in de toekomst dus een belangrijke rol spelen. De clubs zullen speciaal hierop moeten inspelen en daardoor hun functie in de dorpen kunnen blijven houden.

Onderlinge samenwerking clubs

Sportwethouder Ben Maathuis is tevreden met de resultaten in het rapport Een toekomstbestendige buitensport in Landerd. “Het onderzoek is met name gericht geweest op de toekomst van de clubs. Want de gemeente wil zowel op basis van kwantiteit als kwaliteit in sport investeren. Het rapport leert ons meer over de rol die de clubs spelen in de kernen. En wij zien ook dat zij onderling de samenwerking zoeken om zich te versterken.”

Programma van investeringen

De gemeente gaat met de uitkomsten van het rapport in de hand, aan de slag met de investeringen in sport. “Dankzij het rapport kunnen wij nu gericht investeren in de behoeften van de clubs. De gemeente kan hen nu goed helpen om daarmee hun waarde uit te bouwen”, aldus Maathuis.

