Landerd lanceert duurzaamheidsfonds voor sportclubs

De gemeente Landerd roept een duurzaamheidsfonds voor sportclubs in het leven. De lokale clubs die hun accommodatie met LED-verlichting of zonnepanelen willen verduurzamen kunnen daar een beroep op doen.

Al eerder in 2017 besloot de gemeenteraad van Landerd om twee miljoen euro uit te trekken om de clubhuizen van de buitensportclubs toekomstbestendig te maken.

Eerst wat rondgekeken

“Wij hebben eerst eens wat rondgekeken bij andere gemeenten want wij wilden het wiel niet opnieuw uitvinden”, verklaart wethouder Ben Maathuis. “Uit deze rondgang hebben wij onder meer geleerd van de opzet van Bernheze en van Beuningen. Daar bleek maar weinig gebruik te worden gemaakt van hun fonds. En dat kan toch niet de bedoeling zijn als je zo’n fonds instelt.”

Sportservice Noord-Brabant

Landerd heeft besloten om, als het aan het college van BenW ligt, in zee te gaan met Sportservice Noord-Brabant. “Zij kunnen sportclubs begeleiden en ontzorgen. Het bureau inventariseert waar snel winst te behalen is en wat daarvoor zou moeten gebeuren.”

Lening

De instelling van een fonds is voor de gemeente de volgende stap. Het college is van plan om 150.000 euro in het fonds storten. De sportclubs die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dan voor een lening in aanmerking komen. “Het is de bedoeling dat de clubs het bedrag daarna via hun investering terugverdienen”, aldus Maathuis.

Follow @Allesportzaken