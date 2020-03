Lagere ozb voor sportclubs Noordoostpolder bepleit

De gemeente Noordoostpolder moet sportclubs compenseren voor de opgelegde onroerendezaakbelasting (ozb). Dat vindt gemeenteraadslid Sjoerd de Boer.

Gemeenten kunnen een lager tarief in rekening brengen voor gebouwen die niet als woning of bedrijfspand in gebruik zijn. Dat is mogelijk na een wetswijziging van eind 2018.

Lagere ozb ook in Noordoostpolder

De Boer vroeg BenW in 2019 al om dit lagere tarief ook in Noordoostpolder toe te passen. Ook penningmeester Johan Rijk van sv Ens vroeg destijds al aandacht voor deze regeling. “De wethouder heeft toen beloofd om er eens goed naar te kijken maar er is nog niets gebeurd.”

Dat heeft volgens De Boer vermoedelijk te maken met een advies van de VNG. Deze vereniging stelde in 2019 dat gemeenten geen lager ozb-tarief konden opleggen. De reden daarvoor is dat nergens is geregistreerd welk doel een bepaald gebouw heeft.

Daar is iets voor bedacht

“Gemeenten registreren het bestaan van een object. Zij kunnen ook zien wie de eigenaar van een pand is en of het om een bedrijfspand gaat. Maar nergens is vastgelegd waarvoor een eigenaar het gebouw precies gebruikt. Om dit vast te stellen zou de gemeente elk adres apart moeten beoordelen”, zo stelde de VNG.

Maar volgens De Boer is in een aantal gemeenten al iets bedacht om sportclubs tegemoet te komen. In die gemeenten krijgen alle adressen het hoge ozb-tarief opgelegd. Daarna kunnen de belastingplichtigen bij de gemeente een subsidie aanvragen. Op die manier betalen zij via een omweg alsnog een lager tarief.

De Boer wil nu van BenW weten of zo’n subsidieregeling ook in Noordoostpolder kan worden ingevoerd. Hij wil tevens weten welke financiële gevolgen de invoering voor de begroting van de gemeente zou hebben.

