Laco zwembad in Bunnik op 1 september dicht

Bunnik kan de verplichtingen van het Laco zwembad niet overnemen, zo stelt wethouder Ali Dekker. Zij reageert hiermee op een persbericht. Hierin lijkt het bedrijf Bunnik (een deel van) de schuld in de schoenen te schuiven.

Laco Recreatie beheert bijna 40 zwembaden zoals in Bunnik en Doorn. De organisatie maakte op 19 juni bekend het Laco zwembad in Bunnik op 1 september te zullen sluiten.

Geen toekomst Laco zwembad

De zwemvoorziening is gebouwd in 1969 en Laco beheert en exploiteert het sinds 2002. Het bedrijf weet al geruime tijd dat het bad zonder investeringen geen toekomst zou hebben. Laco was daarover in gesprek met de gemeente.

“Overleg met de gemeente heeft in 2019 niet geleid tot steun”, aldus Laco in haar persbericht. “Het Laco zwembad is de afgelopen jaren zonder geld van de gemeente geëxploiteerd. Dit is uniek voor vergelijkbare zwembaden en de sluiting is dan ook geen gevolg van de coronacrisis.”

Laco is verantwoordelijk

Sportwethouder Ali Dekker vindt het jammer dat Laco heeft besloten om het bad te sluiten. Maar zij legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij Laco neer. “Het zwembad is vanaf 2002 in handen van Laco die dan ook verantwoordelijk is voor het onderhoud en investeringen. Die kan de gemeente niet overnemen.”

Deze beslissing zal te maken hebben met de financiële situatie van de gemeente. Deze is voor Bunnik, net zoals voor veel andere gemeenten, niet rooskleurig en onzeker. Toch vindt een aantal inwoners dat Bunnik zou moeten zorgen voor een lokaal zwembad. En zeker voor de zwemlessen voor kinderen.

Zoek naar een alternatief

“De gemeente vindt sport erg belangrijk en onderhoudt in alle drie de dorpen sportcomplexen. Daardoor kunnen de inwoners voor veel sporten in hun eigen gemeente terecht”, stelt Dekker.

“Wij begrijpen dat het bericht de gebruikers van het Laco zwembad rauw op hun dak valt. Voor zwemlessen moeten zij naar een alternatief zoeken. Gelukkig biedt Laco deze in de nabije omgeving.”

