Geld en steun voor kwetsbare sportclubs in Den Bosch

Lang niet alle sportclubs in Den Bosch hebben voldoende leden en vrijwilligers. Bovendien hebben zij het financieel steeds moeilijker omdat horeca-inkomsten afnemen en subsidies verminderen.

Zeven fracties in de gemeenteraad willen deze kwetsbare sportclubs in Den Bosch te hulp schieten. De clubs liggen vaak in de wat zwakkere wijken in de stad.

Tijdelijk wat meer geld

De zeven fracties stelden het college van BenW tijdens de vergadering van 24 oktober voor, om deze clubs tijdelijk wat meer geld te geven. Ook werd voorgesteld om de clubs te helpen met de versterking van hun organisatie. Dat zou moeten gebeuren door de bestuurders van sterkere sportclubs en de gemeente zelf.

Kunstgras en kleedkamers

In de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen werd op 18 oktober jl. de ‘Nota Buitensport’ behandeld. Commissielid André Rotman maakte zich sterk voor het eerder aanleggen van kunstgrasvelden en kleedkamers voor meisjes- en vrouwenvoetbal.

Rotman zou voor de raadsvergadering met een amendement komen en hoopte op steun daarvoor van andere partijen. Maar die steun kreeg hij niet.

Garantstelling van de gemeente

Rotman stelde daarna voor dat de gemeenteraad in januari 2018 een beslissing neemt. Deze sportclubs in Den Bosch kunnen dan eerder aan de slag. Zeven voetbalclubs in de gemeente hebben al verzocht om een gemeentelijke garantstelling voor de aanleg van kunstgrasvelden.

Deze clubs kunnen met een dergelijke garantstelling de veldaanleg op hun complex voorfinancieren. Zij kunnen dan eerder starten met de aanleg dan in de planning van de gemeente staat.

