Kunstgrasvelden in Leiden pas in 2027 rubbervrij

De gemeente Leiden laat geen met rubber ingestrooide kunstgrasvelden meer aanleggen. Dit op verzoek van de gemeenteraad. Toch duurt het nog wel even voordat de velden in de stad rubbervrij zijn.

“Wij hebben ingepland om elk veld op enig moment te vervangen. Dat betekent dat er in Leiden uiterlijk in 2027 geen velden meer zijn met rubbergranulaat”, zo stelt wethouder Dirkse .

Rubbervrij beter voor het milieu

Leiden blijft de komende acht jaar nog wel rubbergranulaat gebruiken bij het onderhoud van de velden. “Je kunt rubberkorrels namelijk niet zomaar uit een veld halen en er iets anders instrooien”, zegt Dirkse.

De wethouder wil de velden waarop nu rubberkorrels liggen, niet vervroegd vervangen. “Dat is te duur. En bovendien staat inmiddels vast dat het rubber geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Wel zijn velden die rubbervrij zijn, minder belastend voor het milieu.”

In plaats van rubber gebruikt de gemeente Leiden vooraan kurk of TPE. Die laatste ‘infill’ is in opmars. TPE zou een schoon alternatief zijn voor de rubberkorrels, met dezelfde eigenschappen.

Betere recycling kunstvelden

De afgelopen jaren is er nogal wat te doen geweest rond de recycling van afgedankt kunstgras. Het bedrijf TUF Recycling in Dongen bleek de oude velden vooral op te slaan. Hierdoor ontstonden grote bergen met afgedankte kunstvelden. Ook zou er sprake zijn van de verkoop naar het buitenland van deze velden.

Maar in deze situatie komt binnenkort verandering. Want inmiddels bouwt het Deense kunstgrasrecyclingbedrijf Re-Match een fabriek in Brabant. Maar ook in het Westelijke Havengebied van Amsterdam wil het bedrijf GBN Artificial Grass Recycling een fabriek voor kunstgrasrecycling bouwen.

Sportwethouder Dirkse hoopt dat met de opening van nieuwe fabrieken, een einde komt aan het gerommel met de oude velden.

