Kunstgrasvelden Arnhem voldoen niet aan zorgplicht

Een aantal kunstgrasvelden in Arnhem voldoet niet aan de regels. De infill korrels op het kunstgras komt buiten de velden terecht en kunnen daar schade veroorzaken. Dit wil de gemeente oplossen.

D66 en de Arnhemse Ouderen Partij stelden vragen over de stand van zaken m.b.t. deze zorgplicht. De fracties zijn alert nu het Enschedese sportbedrijf Sportaal eind 2019 is veroordeeld tot een boete van 10.000 euro.

De bodem rond de velden van vv Vogido in Enschede zou zijn verontreinigd met rubberkorrels. En het sportbedrijf zou niet alle maatregelen hebben genomen om verontreiniging tegen te gaan. “Daarmee werd dus niet voldaan aan de zorgplicht“, zo oordeelde de rechtbank.

Maar ook rondom de Arnhemse velden zijn de regels niet nageleefd. De gemeente heeft intussen het onderhoud aangepast om nog meer verspreiding van de korrels te beperken. “Maar er zijn meer aanvullende maatregelen nodig”, zo stelt Van Dellen.

De clubs moeten bij zeventien velden de korrels die erbuiten terecht zijn gekomen, opruimen. Die velden moeten alle ook een boarding krijgen om die verspreiding te voorkomen. De clubs moeten ook roosters plaatsen zodat sporters de korrels niet meenemen als zij het veld af gaan.

Alles bij elkaar kosten de aanpassingen rond de kunstgrasvelden in Arnhem zo’n 348.500 euro. De gemeente Arnhem onderzoekt nu eerst of dit probleem op te lossen is binnen het budget van het Arnhemse sportbedrijf.

Follow @Allesportzaken