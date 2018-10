Vv Born ontsteld over wegbezuinigd kunstgrasveld

Het bestuur van vv Born is boos omdat in de conceptbegroting 2019 van Sittard-Geleen, het beloofde kunstgrasveld is wegbe­zui­­nigd. Maar volgens de gemeente is er alleen maar sprake van uitstel.

In de concept-begroting 2019, die BenW van Sittard-Geleen op 12 oktober presenteerde, kan vv Born fluiten naar kunstgras. De 425.000 euro blijkt zonder enig overleg te zijn wegbezuinigd.

Brandbrief aan de gemeenteraad

Vv Born beschikt over twee wedstrijdvelden, één trainingsveld (zand) en één veld voor de junioren. In een brandbrief aan de gemeenteraad dringt voorzitter John Janssen er op aan om de beslissing om het kunstgrasveld in 2019 uit de begroting te schrappen, te wijzigen. “In het belang van onze groeiende vereniging”, schrijft voorzitter Janssen.

De club heeft ruim 420 leden en 24 teams. Vanwege dat grote aantal teams is de club momenteel genoodzaakt om (tegen betaling) uit te wijken naar andere clubs zoals vv Sanderbout,die wel kunstgras hebben.

Helemaal geen toezegging

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de aanleg van een kunstgrasveld bij vv Born niet geschrapt en alleen maar vertraagd. “Er is in 2018 zelfs geen harde toezegging gedaan dat de club in 2019 kunstgras zou krijgen. Eerst moest namelijk blijken of de accommodatie van vv Born überhaupt in aanmerking zou komen.”

De woordvoerder geeft aan dat dit onderzoek naar nu verwachting in mei of juni 2019 zal worden afgerond. In dat onderzoek wordt ook beoordeeld of vv Born en HBC ’09 in Buchten verder zouden moeten op één locatie.

Uitbreiding is noodzakelijk

Vv Born secretaris Giovanni Henssen: “Intussen hebben wij nu onvoldoende veld- en kleedkamercapaciteit op de club. Wij zijn een bloeiende en financieel gezonde club met goede sportieve prestaties. Dat willen wij graag zo houden.”

“Voor ons is de uitbreiding van de veldcapaciteit dus absoluut noodzakelijk om verder te kunnen blijven groeien.” De gemeente Sittard-Geleen verkeert financieel in zwaar weer en er moet de komende jaren 11 miljoen euro worden bezuinigd.

