Kunstgras dan maar weer ombouwen naar natuurgras?

Een aantal voetbalvelden in de gemeente Medemblik zijn aan groot onderhoud toe. De kunstgrasvelden van FC Medemblik, Spartanen en VVW moeten o.a. een nieuwe infill laag krijgen.

BenW van Medemblik vraagt zich af of het niet beter is om het kunstgras weer om te bouwen naar natuurgras. Dit

Het college van BenW van Medemblik stelt de gemeenteraad voor om:

– rubberkorrels als infill te kiezen voor de te renoveren kunstgrasvelden;

– een extra bedrag van 128.000 euro beschikbaar te stellen voor de velden bij FC Medemblik;

– 28.000 euro extra beschikbaar te stellen voor het veld bij VVW;

– een bedrag van 28.000 euro beschikbaar te stellen voor het veld bij Spartanen;

– de hogere structurele last van 15.000 euro van deze verhoogde investering te dekken. Dit zou moeten door de structurele toevoeging aan de ‘reserve sportvelden’ te verlagen;

– de incidentele 192.000 euro afvoerkosten voor het oude infill te dekken uit de reserve sportvelden.

Het college merkt op dat als de raad het beleid niet aanpast, de sportveld-reserves in 2027 is uitgeput. Om genoeg reserve te houden geeft BenW ook in overweging om het kunstgras weer om te bouwen naar natuurgras.

“De kosten van kunstgrasvelden staan ook niet in verhouding tot die van natuurgras”, zo stelt het college. “Ook de te gebruiken infill is nog altijd een punt van discussie.” Het college kiest nu, naar eigen zeggen, voor een sobere en doelmatige aanpak van de velden.

Follow @Allesportzaken