Jeugd opgeheven vv Hoograven hangt nu op straat

De gemeente Utrecht moet zich inspannen om de voormalig vv Hoograven nieuw leven in te blazen. “De jongeren hangen sinds de opheffing op straat rond”, stelt gemeenteraadslid Gadiza Bouazani.

Bouazani sprak onlangs met jongeren en jongerenwerkers over de situatie in de wijk Hoograven. “De jongeren die tot mei bij vv Hoograven speelden, voetballen nu op straat.”

Wachtlijsten

Bij de clubs in de buurt zoals DVSU en Kampong, kunnen zij volgens Bouazani vanwege de wachtlijsten niet terecht. “Voor deze groep zou er in de wijk weer een goed georganiseerde voetbalclub moeten komen, al dan niet in combinatie met een hockeyclub.”

Bij vv Hoograven ging in mei 2017 de stekker eruit omdat de club niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. Door een gebrek aan goede leiding en stabiliteit, liep het ledenaantal ook gestaag terug.

Levenslicht

De club werd in 2005 met een injectie van 8 ton van de gemeente opgericht om overlast in de wijk tegen te gaan. De club werd bestuurlijk ondersteund door sportkoepel VSU en geleid door professor Paul Verweel. Maar nadat hij er vorig jaar mee stopte viel de club uit elkaar. De gemeente overweegt nu om op het complex hockeyvelden aan te leggen.

Buurtbewoners

Maar als het aan Bouazani ligt, komt er een doorstart van vv Hoograven, met ondersteuning van de VSU. Een combinatie voetbal en hockey is wat haar betreft ook bespreekbaar. Ze pleit voor een club voor de hele wijk, dus niet uitsluitend voor jongeren met een Marokkaanse achtergrond.

Opzet werkt niet

Dat was echter in 2005 ook al de opzet. De ervaring heeft echter geleerd dat kinderen van Nederlandse komaf liever naar clubs zoals Kampong of DVSU gaan. Volgens Bouazani is het belangrijk dat jongeren uit Hoograven georganiseerd sporten. “Bij een club leren zij samenwerken, op tijd komen en discipline.” Bouazani hoopt opnieuw op steun van de VSU.

Follow @Allesportzaken