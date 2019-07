Kostenstijging voor kleine clubs langer uitsmeren

Het CDA in De Fryske Marren wil de bezuiniging op accommodaties voor binnensportclubs in de gemeente anders laten verlopen.”Kleine clubs kunnen een forse kostenstijging namelijk niet dragen.”

Veel sportclubs in De Fryske Marren maken gebruik van een binnensportaccommodatie. Deze moeten meer tijd krijgen om de kostenstijging voor beheer en onderhoud op te vangen.

In 10 jaar

De kosten voor beheer en onderhoud van sporthallen zullen in de komende vijf jaar verdubbelen. Meerdere clubs zijn daarom al in de pen geklommen om hun zorgen hierover aan de politiek te uiten. De lokale CDA stelt voor om de bezuiniging van 240.000 euro niet in vijf maar tien jaar door te voeren.

Kostenstijging zo onaanvaardbaar

“Sport is ontzettend belangrijk, zowel uit het oogpunt van gezondheid als voor de sociale binding. Een forse kostenstijging zoals de gemeente nu voorstaat, vinden wij daarom onaanvaardbaar”, zo stelt CDA-raadslid Ria Derks.

“Kleine(re) sportclubs kunnen die kostenstijging domweg niet dragen.” De partij pleit er daarom voor de bezuiniging over een langere periode uit te smeren.

Grote contributiestijging

“Het zijn vaak kleine(re) verenigingen die de binnensportaccommodaties gebruiken”, zegt partijgenoot Theo Nota. “Deze clubs zullen de extra kosten dus over een kleinere groep leden moeten verdelen.”

“Gezinnen met meerdere leden op zo’n kleine club, krijgen daardoor een onevenredig grote contributiestijging voor de kiezen. Dat willen wij met ons voorstel voor een langere spreiding voorkomen. Want sport moet toegankelijk blijven, ook als het om binnensport gaat.”

