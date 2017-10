Sportclubs in Maarssen vrezen kosten Zuilense Vecht

Een aantal leden van vv Maarssen, DWSM, OVVO en Luck Raeck hebben de vergadering van de commissie RO van de gemeente Stichtse Vecht bezocht. De clubs vrezen dat zij een groot financieel offer moeten brengen voor sportpark Zuilense Vecht.

Sportpark Zuilense Vecht moet een nieuw sportpark worden op de grens van Utrecht en Maarssen. Stichtse Vecht en Utrecht gaan samen dit sportpark aanleggen.

Geen geld

“De clubs hebben daarvoor het geld niet”, stelt Luck Raeck voorzitter Cor van Alphen. Voor zijn tennisclub zou de bijdrage weleens zeven ton kunnen zijn “en voor vv Maarssen zelfs wel een miljoen.”

De clubs riepen hun leden op om massaal naar Breukelen te komen om de vergadering van de commissie RO bij te wonen. “Zo willen wij nog één keer duidelijk maken dat de komst van het nieuwe sportpark cruciaal is voor onze clubs.”

Velden voor woningbouw

De gemeente Stichtse Vecht wil het sportcomplex betalen van uit de opbrengst van de grond van het oude sportcomplex Daalseweide. Die grond komt daar beschikbaar voor de bouw van woningen. De vier sportclubs die nu op Daalseweide spelen willen hiervoor wel ruimte afstaan.

BenW van Stichtse Vecht heeft de raad nu gevraagd om die opbrengst in Zuilense Vecht te stoppen. Maar de clubs zijn bang dat een aantal fracties daar dus voor zullen gaan liggen.

Verzet in de gemeenteraad

Van Alphen: “In Stichtse Vecht is gebruik dat bij nieuwe sportvoorzieningen 66% door de clubs en 33% door de gemeente wordt betaald. Maar daarvan wil de gemeente voor het miljoenenproject Zuilense Vecht van afwijken. En dat stuit weer op verzet bij enkele fracties in de raad.”

De sportclubs in Maarssen trekken al jaren samen op om te bouwen aan een nieuwe toekomst want sportpark Daalseweide is namelijk echt op. Er moet iets gebeuren, er ligt een prachtig plan alleen nu is het zaak om door te pakken.”

Follow @Allesportzaken