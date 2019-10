Smallingerland verzweeg kosten kandidatuur sportstad

BenW van Smallingerland trok voor de zomer 30.000 euro uit voor de kandidaatstelling voor European City of Sport 2020. Maar het college hield zich even stil over de kosten.

BenW Het besluit over de kandidatuur viel middenin de discussie over de bezuinigingen.besloot de kosten hiervoor daarom maar een paar maanden onder de pet te houden.

Europese sportstad Smallingerland

De gemeente maakte in juli bekend dat ze aanspraak wilde maken op de titel van Europese sportstad. De nieuwe burgemeester Jan Rijpstra haalde deze titel in zijn vorige gemeente Noordwijk ook al eens binnen.

Het voornemen is destijds in een brief aan de gemeenteraad bekend gemaakt. Maar daarin stond niets over kosten die aan de kandidatuur zouden zijn verbonden. Maar naar nu is gebleken, zijn die kosten er wel.

BenW hield bedrag geheim

Het gemeentebestuur besloot ten tijde van de brief om 30.000 euro uit te trekken voor de kandidatuur. Dat bedrag werd echter geheim gehouden, zo blijkt uit het nu openbare besluit van BenW.

Het lijkt erop dat het college vreesde dat de gemeenteraad een streep zou halen door de ambitie als bekend zou worden dat de kandidatuur ook flink geld zou kosten.

Niet naar buiten gebracht

Op andere beleidsterreinen moet Smallingerland namelijk fors bezuinigen. “Vanwege de gevoeligheden rond de Perspectiefnota, is het besluit destijds niet naar buiten gebracht”, schrijft BenW in hun besluit.

Het uitgeven van 30.000 euro zou ‘op gespannen voet’ staan met de bezuinigingen die de gemeente te wachten staat. In 2018 werd Arnhem nog European City of Sport.

Raadsvragen

In Smallingerland was destijds veel discussie over de voorgestelde bezuinigingen. Voor het college was dit dus een reden om nog niets naar buiten te brengen over de kosten.

Dit stak raadslid Minke de Voor. Daarom stelde zij in een raadsvergadering mondeling vragen over deze kosten. Zij wil graag weten waarom het nodig is om deze 30.000 euro uit te geven.

