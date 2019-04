Arnhem wil sportsector en de kopgroep koppelen

Arnhem heeft sinds kort een ‘kopgroep’, een initiatief van sportwethouder Jan van Dellen. Hij wil hiermee zijn portefeuilles Sport en Economie als een eenheid naar buiten laten opereren.

De kopgroep kwam onlangs voor het eerst bij elkaar op Papendal. Daar zat Van Dellen om de tafel met 15 directeuren en vertegenwoordigers van bedrijven, opleidings- en sportinstellingen.

Kruisbestuiving

De doelen van de kopgroep zijn helder. Arnhem moet als leef- en sportstad steviger op de kaart worden gezet. Evenementen moeten bekender worden en extra activiteiten gaan genereren. De stad moet kruisbestuivingen tussen bedrijven en evenementen tot stand brengen.

Van Dellen: “Tijdens de Boels Ladies Tour 2018 zat ik in mijn eentje in een volgauto. En in de dubbeldekker voor vips en sponsoren zat geen kip. Hoe kan dat nou, een evenement met de beste wielrensters van de wereld waarvoor zo weinig belangstelling is. En ook bij het WK Inline Skaten had ik hetzelfde gevoel.”

Aandacht voor sportevenementen

Van Dellen denkt dat er meer ambassadeurs nodig zijn om het woord van de sport te verkondigen. “Zo’n proloog van de Boels Ladies Tour of het WK Inline Skaten moet voor bedrijven zoals Tennet en Alliander toch interessant zijn? Ik wil er via de ‘kopgroep’ voor zorgen dat grote sportevenementen in de toekomst wel de aandacht krijgen die ze verdienen.”

In 2021 worden in Arnhem de European Company Games, de Olympische Spelen voor bedrijventeams, gehouden. “Niemand van de kopgroep had daar nog van gehoord. Daar gaan wij iets aan doen want deze spelen mogen niet geruisloos voorbij gaan.”

Kopgroep is een soort vrijwilligersorganisatie

In juni 2019 komt de kopgroep weer bij elkaar. Van Dellen: “Het is een soort vrijwilligersorganisatie waarin het niet alleen om geld gaat. Bedrijven kunnen natuurlijk ook op andere manieren iets voor de sport in Arnhem betekenen. Bedrijven zouden bijvoorbeeld kunnen helpen om zoiets als tijdelijke volleybalveldjes in de wijken te realiseren.”

