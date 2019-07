Kindersportveld door nieuwe buren gedwongen gesloten

Basisschool De Buut in Nijmegen moet nog vóór eind juli haar kindersportveld sluiten. Het geluid van voetballende en hockeyende kinderen zorgt voor overlast voor nieuwe aanwonenden.

De beslissing kwam als een donderslag bij heldere hemel vertelt directrice Janneke Colsen. Als de school het veldje open houdt moet zij een dwangsom van 10.000 euro betalen.

Kindersportveld juist opgeknapt

“Dit kindersportveld ligt hier al 40 jaar. Wij hebben het de afgelopen jaren opgeknapt en er kunstgras aan laten leggen. Iedere dag sporten hier veel kinderen met plezier. Sluiting zou voor hen een groot drama zijn.”

De school onderzoekt nu de mogelijkheden om sluiting tegen te gaan. Colsen: “Wij willen er alles aan doen om het veldje in ieder geval niet al deze maand te moeten sluiten.”

Overlast nieuwe buren

Buren zijn in 2016 in een nieuw appartementencomplex naast het sportveld gaan wonen. Zij trokken in 2018 bij de gemeente aan de bel vanwege geluidsoverlast van de kinderen op het sportveld.

De gemeente wees een verzoek om in te grijpen aanvankelijk af. Maar de bewoners dienden een bezwaar in en vervolgens zijn er geluidsmetingen uitgevoerd. Daaruit bleek een forse overschrijding van de geluidsnormen.

Consequenties andere scholen

De leerlingen van De Buut hebben spandoeken gemaakt tegen de voorgenomen sluiting. Maar er is volgens een woordvoerster van de gemeente geen andere mogelijkheid. “Het schoolplein blijft open en wij proberen in de buurt een andere locatie te vinden.”

De Nijmeegse gemeenteraadsleden Nick de Graaf, Ammar Selman en Petra Molenaar willen snel opheldering van BenW. De Graaf: “Welke consequenties volgen er nu voor andere basisscholen in de stad? Ik ken namelijk nog wel wat speelplaatsen die aan woningen grenzen. Lopen die nu ook het risico om gesloten te worden?”

“Wij roepen steeds dat kinderen lekker naar buiten moeten om te bewegen. Wij zouden zo’n plek dus moeten koesteren. Er zijn al zo weinig speelplekken in Nijmegen-Oost dus sluiting van dit kindersportveld is echt een aderlating.”

