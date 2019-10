KHN Meierijstad: biertap sportclubs eerder dicht

Sportkantines mogen op doordeweekse avonden na middernacht geen bier meer schenken. Althans, als het aan KHN Meierijstad van (Koninklijke Horeca Nederland) ligt.

De biertap van sportclubs in Meierijstad moet doordeweeks na middernacht dicht. Dat stelt Marco Thijssen, bestuurslid van de lokale afdeling van KHN in een brief aan de gemeenteraad.

Alcohol in sportkantines

KHN Meierijstad en de Sportraad Meierijstad maakten onlangs afspraken, o.m. over het schenken van alcohol in sportkantines. Hierbij is ook afgesproken dat sportkantines doordeweeks tot uiterlijk twaalf uur ‘s nachts open mogen blijven. In het weekend mogen sportkantines rond officiële wedstrijden wel langer openblijven.

De Sportraad bestaat nu zo’n twee jaar en is de gesprekspartner voor de gemeente voor zaken die individuele clubbelangen overstijgen.

Wedstrijden tot na middernacht

Maar een aantal clubs, zoals de tennisclubs en TTCV uit Veghel, gaf aan hier moeite mee te hebben. “Die clubs hebben nogal eens wedstrijden die tot na middernacht duren”, zo licht bestuurslid Dick Mandemaker van de sportraad toe.

Praten met KHN Meierijstad

“Maar zij willen na afloop van hun wedstrijd met hun teamgenoten en tegenstanders nog wel iets kunnen drinken. Wij hebben per abuis nagelaten om in de afspraken ook de vrijdagavond op te nemen”, zegt Mandemaker. “De sportraad wil daarom binnenkort in overleg met de KHN Meierijstad en de gemeente om een oplossing te vinden.”

