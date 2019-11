Het Kamper Sportakkoord 2019-2021 is klaar. De gemeente bepaalde samen met de inwoners wat er de komende jaren op sportief vlak moet gebeuren. Het resultaat is zes deelakkoorden met ambities en concrete acties.

Medio 2018 is het Nationaal Sportakkoord is tot stand gekomen. Hieraan werkte NOC*NSF, VSG en het ministerie van VWS samen. Sportminister Bruno Bruins riep vervolgens de gemeenten en provincies op om dit akkoord te vertalen naar de lokale situatie.

Sportwethouder Geert Meijering is blij met het resultaat. “Alle partijen hebben de handen ineen geslagen om de kracht van sport in Kampen nóg beter te benutten. Ik ben dan ook erg blij met het brede draagvlak voor dit akkoord.”

“Ik hoop ook dat wij deze samenwerking vast kunnen houden. De bezuinigingen zullen helaas ook de sport raken. Maar het college houdt de ambities, missies en doelen, in een iets langzamer tempo, overeind.”

Het Kamper Sportakkoord bestaat uit zes deelakkoorden met elk eigen missies, ambities en doelen. Die punten zijn weer door vertaald naar actiepunten voor de komende jaren. De deelakkoorden zijn:

– inclusief sporten en bewegen;

– een duurzame sportinfrastructuur;

– vitale sportaanbieders;

– een positieve sportcultuur;

– van jongs af aan vaardig in bewegen en

– inspiratie door bijzondere prestaties

In de begeleidingsgroep zaten vertegenwoordigers van de gemeente, Sportservice Kampen, Welzijn Kampen en de Sportraad Kampen. Een sportformateur van Sportservice Overijssel adviseerde deze groep.

Met dit besluit van BenW zijn de wensen en ambities op het gebied van sport ook voor de gemeenteraad helder. In december neemt de raad uiteindelijk een besluit over het Kamper Sportakkoord.

