Kampen doet rubberdiscussie nog eens dunnetjes over

Acht voetbalclubs in Kampen hebben via een brief aan de lokale politiek aangegeven dat zij niets tegen kunstgras met rubber infill hebben. De clubs willen zo een ‘vertragende motie’ voorkomen.

Acht voetbalclubs uit Kampen, IJsselmuiden en omliggende dorpskernen, vrezen dat een motie van GBK en de PvdA voor een vertraging van de veldaanleg gaat zorgen.

RIVM is toch duidelijk geweest?

De twee partijen willen in de gemeenteraad eerst praten over het rubbergranulaat en eventuele alternatieven. Dat verbaast voorzitter Theo Rietkerk van voetbalclub Go-Ahead Kampen. Volgens hem is uit het RIVM onderzoek duidelijk gebleken dat de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar zijn.

Bovendien is een kurk infill een drama om op te spelen. In de winter kun je er niet goed op spelen. Om die reden willen wij nu juist een kunstgrasveld”, aldus Rietkerk.

Hij vindt het prima dat de rubber discussie destijds is gevoerd. “Maar de risico’s zijn verwaarloosbaar klein dus is het zaak om nu vaart te maken. Bovendien is uitstel bijna altijd duurder”, zo benadrukt Rietkerk.

Geen kurk in Kampen

De clubs willen allereerst geen vertraging voor IJ.V.V. in IJsselmuiden. De club zou de komende zomer als eerste een kunstgrasveld met een SBR- of TPE-infill krijgen. “Kurk is weliswaar 100% biologisch maar wordt bij vorst snel hard en dan kun je een veld niet meer bespelen.”

De clubs willen ook geen kostenverhoging die uit het sportbudget moet komen omdat dat ten koste gaat van andere sportinvesteringen.

Zink, kobalt en minerale oliën

Raadslid Janita Tabak stelt dat in rubbergranulaat op tien sportcomplexen hoge concentraties van zink, kobalt en minerale oliën zijn aangetroffen. En een opstaande rand om het veld voorkomt volgens haar niet dat er korrels in het milieu komen. “Kinderen nemen na het voetballen namelijk korrels mee onder de douche. Mogelijk dat de clubs niet voldoende thuis zijn in de materie.”

