Sportclubs in Maassluis zijn ongerust over kadernota

Een aantal sportverenigingen is verenigd in het Sport Overleg Maassluis (SOM+). Zij zijn niet te spreken over de beperkte aandacht van BenW van de gemeente voor goede binnensportaccommodaties.

De gemeenteraad bespreekt de kadernota op 9 en 10 juli as. Hierin is volgens de SOM+ te weinig aandacht voor de kwaliteit van de binnensportaccommodaties in de gemeente.

Renovatiegeld Maasluis voor nieuwbouw

In de Kadernota staat dat Maasluis het geld dat gereserveerd was voor de renovatie van de sportzaal aan de Haydnlaan, wil gebruiken voor de nieuwbouw van een sportzaal aan de Sportlaan. En dat misbruik van geld zit het SOM+ helemaal niet lekker.

Ook vindt woordvoerder Nico van Dijk dat het te lang duurt voordat de Olympiahal vervangen wordt. “Bovendien zou de gemeente die sporthal eigenlijk op een andere plaats in Maassluis moeten optrekken.”

Olympiahal Maassluis

Van Dijk: “Door de Olypiahal weer op dezelfde plek terug te bouwen kan Excelsior Maassluis vrijwel niet uitbreiden. De hal wordt ook al jaren gebruikt voor rommelmarkten, iets dat volgens Van Dijk de kwaliteit van de hal niet ten goede komt. “Wij hebben in Maasluis sporters die op hoog niveau acteren. Die zouden wij echt beter moeten faciliteren.”

Geen goede binnensportaccommodaties

Dat niet alleen Van Dijk dat vindt, blijkt wel uit de brief die SOM+ naar de fracties in de gemeenteraad heeft gestuurd. Daarin staat dat het in Maassluis bij meerdere clubs ontbreekt aan een goede binnensportaccommodatie.

“Hierdoor wordt het werven en vasthouden van leden steeds maar moeilijker”, zo stelt Van Dijk. “Omliggende gemeenten investeren veel meer geld in hun accommodaties.”

