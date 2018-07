Rotterdam heeft in 12,5 jaar al 25 succesvolle SSV-en

Sportwethouder Sven de Langen van Rotterdam was aanwezig bij de viering van het 12,5 jarig jubileum van de Schoolsportvereniging (SSV). De vereniging wordt gefinancierd door de gemeente.

Sven de Langen gaat zich in zijn collegeperiode inzetten voor bloeiende sportclubs met goede accommodaties en kwalitatief goede trainers.

Rotterdam Sportsupport

De Schoolsportvereniging is één van de projecten van Rotterdam Sportsupport. Hierdoor kunnen duizenden basisschoolkinderen wekelijks dichtbij huis sporten via een sportclub. En veel clubs halen een deel van hun aanwas uit samenwerking met de Schoolsportvereniging.

Bloeiende sportverenigingen

De kersverse sportwethouder De Langen, met tevens volksgezondheid en ouderen in zijn portefeuille, gaat zich hard maken voor bloeiende sportverenigingen. Dit gaf hij aan tijdens de viering van het 12,5 jarig bestaan van de Schoolsportvereniging.

Wethouder Sven de Langen prijst de Schoolsportvereniging, die het al 12,5 jaar mogelijk maakt dat basisscholieren dicht bij huis kunnen sporten. “Via de SSV kunnen kids sporten uitproberen en zo ontdekken welke sport je leuk vindt. En natuurlijk bij welke club je lid wilt worden.”

Blijven sporten

De kinderen van SSV Katendrecht namen op 29 juni jl. deel aan een SSV-familiedag. En tegelijkertijd werd het 12,5 jarig jubileum van de Schoolsportvereniging door Rotterdam Sportsupport gevierd.

De Langen wil dat de 3.100 kinderen die nu via de SSV bij een club sporten, hun sport kunnen blijven beoefenen. “Want trainen doe je uiteindelijk bij een sportclub. Ik wil daarom graag dat er in Rotterdam voldoende clubs en andere (commerciële) sportaanbieders zijn.

Al 25 SSV-en

Dankzij financiering door de gemeente Rotterdam kan de SSV bestaan en worden doorontwikkeld. Rotterdam Sportsupport startte aanvankelijk met maar één SVV, in de wijk Katendrecht. Inmiddels zijn er in Rotterdam al 25 SSV-en in een groot aantal wijken.

Aan het project zijn al 63 sportaanbieders en 71 scholen verbonden. “Dat er zoveel mensen zijn die zich voor de Schoolsportvereniging inzetten, maakt dit zo’n succesvol project”, zo besloot De Langen zijn toespraak.

