Gemeente Huizen stapt in joint venture met SRO

De kogel is door de kerk. De gemeente Huizen brengt het beheer en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties in joint venture onder. De partner die de gemeente hiervoor heeft uitgezocht is SRO in Amersfoort.

Op 10 december is door de gemeenteraad de laatste formele stap gezet. De samenwerking tussen SRO en de gemeente Huizen gaat per 1 januari 2021 van start.

Expertise van buitenaf

Directeur Marjon van Vilsteren van SRO: “Wij kijken uit naar de samenwerking met Huizen, de ‘Haven van ’t Gooi’. Gemeenten halen steeds vaker expertise van buitenaf in huis om hun vastgoed te beheren en exploiteren. Zo houden zij grip op de bedrijfsvoering zonder invloed te verliezen.”

Gemeente Huizen zocht één aanspreekpunt

De gemeente Huizen bestudeerde al vanaf 2018 de beste beheer- en exploitatievorm voor de binnensportaccommodaties en de Sijsjesberg. Huizen zocht naar één aanspreekpunt voor de verhuur van de accommodaties.

Via een joint venture zijn deze efficiëntere in te zetten en zijn installaties minder kwetsbaar. SRO gaat er voor zorgen dat gebruikers tevreden blijven en dat de voorzieningen optimaal beschikbaar zijn.”

Invloed en transparantie

Van Vilsteren: “Deze joint venture creëert voor Huizen optimale invloed en geeft SRO de benodigde transparantie. De gemeente Huizen kan via SRO nu veel sneller en dus adequater inspelen op veranderingen. Dit voordeel hebben gemeenten zoals Zeist, Zandvoort en De Bilt intussen ook ervaren. Want ook deze gemeenten werken al nauw samen met SRO.”

Niet in beton gegoten

Huizen is door deze samenwerking niet gebonden aan een contract van bijvoorbeeld 10 jaar. En de afspraken tussen de gemeente en SRO zijn dus ook niet in beton gegoten. Een joint venture stelt beide partijen in staat om zo vaak als nodig te overleggen en waar nodig bij te sturen.”

Follow @Allesportzaken