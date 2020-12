JOGG-deelname is nu kosteloos voor alle gemeenten

Gemeenten kunnen zich nu gratis aansluiten bij JOGG. Ook gemeenten die al een JOGG-deelname hebben, betalen per 1 januari geen bijdrage meer. Stas. Paul Blokhuis (VWS) heeft dat samen met JOGG besloten.

Door de bijdrage te schrappen moeten meer gemeenten met de JOGG-aanpak aan de slag gaan. Daarmee zetten zij de gezondheid van jongeren nog hoger op de gemeentelijke agenda.

Gezond leren leven

“JOGG heeft succes dus hoe meer JOGG-gemeenten hoe beter”, zegt Blokhuis. “Wij moeten jongeren al van jongs af leren om gezond te leven. Daar plukken wij als samenleving de vruchten van omdat zij minder bij de zorg gaan aankloppen.”

Meedoen aan JOGG was al nooit duur maar sommige gemeenten zagen het toch als een drempel. Die is nu dus weggenomen. Veel meer gemeenten kunnen nu dus als JOGG-gemeente instappen.

JOGG wilde voor het einde van 2020 de helft van de gemeenten hebben aangesloten. Op dit moment doen er 170 mee, dus het doel is bijna gehaald. Met het schrappen van de bijdrage is er geen drempel meer om JOGG-gemeente te worden.

Plan op maat voor JOGG-deelname

Zodra een gemeente zich aansluit bij JOGG, gaat een team aan de slag met de aanpak. JOGG werkt daarvoor samen met het onderwijs, de kinderopvang, de sport, welzijn en het bedrijfsleven.

Zo moeten kinderen bijvoorbeeld fruit en water i.p.v. energiedrankjes, kunnen krijgen in de kantine. En liggen er gezonde producten in de winkel. JOGG biedt elke gemeente een op maat gesneden plan dat is toegespitst op de specifieke situatie.

JOGG-deelname voor een lagere BMI

De aanpak van JOGG werkt. In 31 gemeenten is er al een significante daling te zien van het BMI bij jongeren. Er zijn al vele buurten die al vier jaar met de JOGG-aanpak aan de slag zijn. Hierin ligt het gemeten percentage jongeren met overgewicht 9 procent lager dan in buurten zonder die aanpak.

