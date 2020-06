Jeugdsport bezuiniging door Den Bosch valt verkeerd

Begin juni stuurden de Bossche voetbalclubs een brief naar de gemeente dat het water hen aan de lippen stond. Door corona haken sponsors af en loopt de kantine-omzet terug. En daar komt nu een bezuiniging op de jeugdsport overheen.

Den Bosch wil bezuinigen op subsidie voor jeugdleden van sportclubs. Maar de timing om dat te doen kan bijna niet slechter.

Bijdrage jeugdsport nodig

Penningmeester Mark Dielissen van vv Nulandia kreeg bijval van Eric Langens van kv Be Quick uit Nuland. “Wij gebruiken sporthallen in Oss en Den Bosch en spelen op hoog niveau. Dat kost de club al extra geld. Wij kunnen de bijdrage voor de jeugdsport niet missen.”

BenW stelt de gemeenteraad voor om de komende twee jaar niet op de subsidie voor jeugdsport te bezuinigen. Maar na die twee jaar wél. Dat scheelt de gemeente in 2023 zo’n 80.000 euro en in 2024 nog eens 160.000 euro. Het deel van de subsidie dat Den Bosch voor de huur van zwemwater en ijs gebruikt, blijft dan buiten schot.

Contributie verhogen

De hoogte van de subsidie voor jeugdsport hangt af van het aantal aanvragen per jaar. Den Bosch telde dit jaar 12.000 jeugdleden bij de sportclubs. In 2020 ontving een buitensportclub per jeugdlid 16 euro en een binnensportclub 32 euro.

De clubs kunnen de bezuinigen volgens BenW opvangen door onder meer de contributie te verhogen. Dat zou in twee jaar neerkomen op 12,50 euro voor buitensportclubs en 25 euro voor de binnenclubs. Ouders die de contributie niet kunnen betalen, kunnen dan een beroep doen op het lokale Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Kinderen gaan stoppen

Bij Nulandia betalen jeugdleden 137 euro per seizoen. Voor Dielissen is het nog maar de vraag of ouders van jeugdleden zo’n verhoging kunnen betalen. “Dan loop je dus het risico dat kinderen gaan stoppen met voetballen.”

Bij Be Quick betalen de 140 jeugdleden ongeveer 40 euro per seizoen. Daar houdt de club al niet aan over. “Wij hebben een eigen kantine die we zelf onderhouden maar die levert niet veel omzet.”

