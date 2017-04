Geldermalsen start op 6 april ook met Jeugdfondsen

De gemeente Geldermalsen en het Jeugdsportfonds Gelderland gaan samenwerken. Daartoe wordt op 6 april as. door de twee partijen een overeenkomst ondertekend. Met deze ondertekening gaat het Jeugdsportfonds in Geldermalsen officieel van start.

Meedoen in het clubleven bevordert ook in Geldermalsen de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen. En het brengt hen spelenderwijs verder en een gevoel voor discipline bij.

Structureel geld van Geldermalsen

De gemeente Geldermalsen en de Gelderse Sportfederatie (GSF) willen samen met het Jeugdsportfonds kinderen in gezinnen met te weinig geld, toch lid laten worden van een club. De gemeente zal het fonds daarvoor ieder jaar structureel geld ter beschikking stellen.

Het Jeugdsportfonds betaalt vervolgens de contributie en/of de benodigde sportattributen maar ouders, kinderen en clubs kunnen daarvoor niet zelf een aanvraag indienen. Dat kan alleen via intermediairs. Dat zijn professionals uit het onderwijs, de hulpverlening en de gezondheidszorg.

Startbijeenkomst in de raadszaal

Tijdens de start op 6 april as. wordt de samenwerking officieel beklonken. Alle organisaties die intermediair zijn of dat wellicht willen worden, zijn hierbij van harte welkom. En dat geldt ook voor de organisaties die werken met kinderen zoals verenigingen met jeugdleden. De bijeenkomst zal tussen 16:00 en 17:00 uur in de raadzaal van Geldermalsen plaatsvinden.

Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation ondersteunt de missie van het Jeugdsportfonds en draagt daaraan graag bij. Op die manier geeft de Rabobank Foundation uiting aan haar opdracht om “kansarme mensen in groepsverband te helpen en hen zo toegang te bieden tot kansrijke netwerken.” En die mogelijkheid bestaat in Geldermalsen dus vanaf 6 april as.

Maar ook door via het Jeugdcultuurfonds deel te nemen aan bijvoorbeeld muziek- of dansles, krijgen jongeren veel nieuwe en positieve ervaringen. Hierdoor krijgen zij meer zelfvertrouwen en een ruimere kijk op de wereld. Door het creatieve vermogen van de kinderen nu te stimuleren, krijgen zij in hun verdere leven meer kansen.

